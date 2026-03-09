CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 15:03
Galatasaray, Liverpool maçının hazırlıklarını tamamladı!

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart'ta İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, Liverpool maçının taktiksel organizasyonlarıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, antrenmanı tam kadro gerçekleştirdi.

Galatasaray, 10 Mart'ta RAMS Park'ta saat 20.45'te Liverpool ile karşılaşacak.

