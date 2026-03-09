CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe'den maç sonu penaltı tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, maçın başında gördükleri kırmızı kartın oyunlarını çok fazla etkilediğini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 23:40
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yapılan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erling Moe, maçta eksik kalmalarına rağmen ayakta kalabildiklerini belirtti.

Öne geçecek çok fazla fırsatlar bulduklarını anlatan Moe, "İyi savunduk, iyi fırsatlar yakaladık. Özellikle direkt ve alanları doğru kullanacak şekilde oynadık. Sahada görmek istediğimiz birçok şeyi bugün gördük. Kırmızı kart görmemize rağmen sahada daha iyi olan taraf bizdik." dedi.

Hakem kararlarının maçın sonucuna etki ettiğini savunan Moe, şunları kaydetti:

"Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz ama kısa sürede oyun anlamında göstermiş olduğumuz gelişimden dolayı çok memnunum. Bu şekilde devam etmek zorundayız. Yalnız penaltılar noktasında bize verilmeyen penaltının açık ve net şekilde penaltı olduğunu düşünüyorum. Aleyhimize verilen çok basit bir penaltı da var. Bu konuda bir standart olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak biz bu şekilde oynayıp yolumuza bakmalıyız. Bugün sahadaki hakem kararları noktasında şanslı olan tarafta değildik."

