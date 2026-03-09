CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Zecorner Kayserispor'dan hakem kararlarına tepki!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Zecorner Kayserispor, maçın hakemi Cihan Aydın'ın kararlarına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 23:11
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kayserispor Kulübü olarak son haftalarda takımımız aleyhine verilen hakem kararlarını endişe ve öfkeyle takip etmekteyiz. Ne yazık ki bu akşam oynanan karşılaşmada da emeklerimizin bir kez daha yok sayıldığı bir hakem yönetimi ile karşı karşıya kaldık. Orta hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Özgür Yakaya'nın verdiği ve vermediği kararlar, sahada mücadele eden futbolcularımızın alın terini hiçe saymıştır. Futbolun adaletine gölge düşüren bu hatalar artık 'insani hata' sınırlarını aşmış, sistematik bir mağduriyete dönüşmüştür.

Özellikle VAR hakemi Özgür Yakaya'nın geçmişte orta hakem olarak görev yaptığı bir karşılaşmada açık ofsayt olan bir golü geçerli sayarak ciddi bir hataya imza attığı kamuoyunun hafızasındadır. Bugün VAR koltuğunda oturmasına rağmen benzer tartışmalı kararların yeniden yaşanması Türk futbolunun hakem sistemine olan güveni daha da sarsmaktadır. Kayserispor sahada mücadele ederek kazanmaya çalışan, emeğiyle ayakta duran bir kulüptür. Ancak haftalardır yaşanan hakem hataları artık sabrımızın sınırlarını zorlamaktadır. Bir kulübün emeğinin bu kadar kolay yok sayılması kabul edilemez. Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve Merkez Hakem Kurulu'nu bu yaşananlarla ilgili derhal harekete geçmeye davet ediyoruz. Hakem hatalarının sürekli olarak aynı kulübün aleyhine sonuç doğurması tesadüf olarak açıklanamaz. Kayserispor'un emeğini, alın terini ve hakkını kimsenin gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve kulübümüzün hakkını her platformda savunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

