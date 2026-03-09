CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Trendyol 1. Lig'de 30. haftanın perdesi 10 Mart'ta açılacak!

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta maçları 10-12 Mart tarihleri arasında oynanacak. Haftanın açılış maçında Vanspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 11:30
Trendyol 1. Lig'de 30. hafta heyecanı 10 Mart'ta başlayacak. Haftanın açılış maçında İmaj Altyapı Vanspor FK, Adana Demirspor'u konuk edecek. Van Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Trendyol 1. Lig'de 30. haftanın programı şöyle:

10 MART SALI:

13.30 İmaj Altapı Vanspor-Adana Demirspor (Van Atatürk)

16.00 Serikspor-Atko Grup Pendikspor (Serik İsmail Oğan)

20.00 Manisa FK-SMS Grup Sarıyer (Manisa 19 Mayıs)

11 MART ÇARŞAMBA:

13.30 İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)

12 MART PERŞEMBE:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK (Iğdır Şehir)

16.00 Boluspor-Arca Çorum FK (Bolu Atatürk)

20.00 Esenler Erokspor-Bandırmaspor (Esenler Erokspor)

Tedesco'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike!
Böyle mi Olacaktı'nın yakışıklı Murat'ıydı! 90'ların jönü Atilla Saral şehir hayatını terk edip bakın nereye yerleşti!
İBB'deki yüzyılın yolsuzluk davası başladı! Elebaşı İmamoğlu ve "SİSTEM" vurguncuları hakim karşısında | TAKVİM Silivri'den aktarıyor
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü!
Beşiktaş'tan flaş Taylan Bulut hamlesi!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
