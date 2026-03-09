Trendyol 1. Lig'de 30. haftanın perdesi 10 Mart'ta açılacak!

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta heyecanı 10 Mart'ta başlayacak. Haftanın açılış maçında İmaj Altyapı Vanspor FK, Adana Demirspor'u konuk edecek. Van Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Trendyol 1. Lig'de 30. haftanın programı şöyle:
10 MART SALI:
13.30 İmaj Altapı Vanspor-Adana Demirspor (Van Atatürk)
16.00 Serikspor-Atko Grup Pendikspor (Serik İsmail Oğan)
20.00 Manisa FK-SMS Grup Sarıyer (Manisa 19 Mayıs)
11 MART ÇARŞAMBA:
13.30 İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)
12 MART PERŞEMBE:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK (Iğdır Şehir)
16.00 Boluspor-Arca Çorum FK (Bolu Atatürk)
20.00 Esenler Erokspor-Bandırmaspor (Esenler Erokspor)