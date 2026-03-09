CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Golf Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası'nda şampiyon Liam Murray oldu!

Antalya Belek'te düzenlenen 34. Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda İngiliz profesyonel golfçü Liam Murray şampiyonluk kupasını kazandı. Murray, 4 bin avro ödülün sahibi olurken, Türk takımlar da Texas Scramble kategorisinde başarı elde etti. İşte detaylar...

Golf Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 16:23
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 34'üncü Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası'nın profesyoneller kategorisinde İngiliz oyuncu Liam Murray şampiyon oldu.

Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 34'üncü Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası'nda 1 profesyonel ve 3 amatör oyuncudan oluşan 15 takım mücadele etti. Profesyoneller kategorisinde İngiliz oyuncu Liam Murray zirveye çıktı. Murray, şampiyonluk kupasının yanı sıra 4 bin avro ödülün de sahibi oldu. Önceki yıllarda da Golf Mad Pro-Am organizasyonlarına katılan DP Dünya Turu'nun eski yıldızlarından Robert Rock turnuvada ikincilik kürsüsüne çıktı. Sırp oyuncu Mihailo Dimitrijevic ise organizasyonu üçüncü olarak tamamladı.

Pro-Am buluşmalarının en keyifli formatlarından Texas Scramble heyecanına ise Türk golfçüler damgasını vurdu. Şenol Bay'ın (pro) kaptanlığında Ali Osman Hacısüleymanoğlu, Hakan Murat Doğan ve Güzel Yusupova'dan kurulu takım şampiyon oldu. 34'üncü Golf Mad Pro-Am'in 'Overall Net' kategorisinde Liam Murray'in takımı zirveye çıkarken overall gross birincisi kadro, Çek golfçü Vitek Novak'ın liderliğindeki ekip olmayı başardı.

Golf Mad kurucusu Bekir Kara, düzenledikleri turnuvaların gerek golf turizmine gerekse Türkiye'nin tanıtımına önemli katkılar sağladığını söyledi. Her yıl dünyanın farklı coğrafyalarından golfçüleri Belek'te buluşturduklarını ifade eden Kara, "Yaz aylarında da golf turizm potansiyeli olan ülkelerde düzenlediğimiz organizasyonlarla bölgeyi dünyaya tanıtıyoruz" dedi.

