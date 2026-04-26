Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-kırmızılı takım RAMS Park'ta kıran kırana geçen mücadeleyi 3-0 kazanarak zirvede farkı 7 puana çıkardı. Olaylı maçta Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen (dk. 40), Barış Alper Yılmaz (dk. 67 / penaltı) ve Torreira (dk. 80) kaydetti.

SON 3 HAFTAYA BÜYÜK AVANTAJLA GİRDİ

Galatasaray, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında son 3 maç öncesi büyük avantaj yakaladı.

Haftaya takipçileri Fenerbahçe'nin 4, Trabzonspor'un ise 6 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, derbide sarı-lacivertlileri yenerek puan farkını 7'ye taşıdı. Galatasaray, maç fazlasıyla Karadeniz temsilcisiyle farkı ise 9'a çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekip, kalan 3 mücadelede 4 puan alması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

İKİLİ AVERAJ GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon rakibi karşısında ikili averajda üstünlük yakaladı.

Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray, sahasındaki maçı 3-0 kazandı. "Cimbom" sezon sonunda oluşacak muhtemel puan eşitliği durumunda rakibinin önünde yer alacak.

FENERBAHÇE'Yİ SAHASINDA 2 MAÇ SONRA YENDİ

Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı sahasında 2 maç sonra kazandı. Tarihi rekabette sahasındaki son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sırasıyla 1 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

Bu sezon Fenerbahçe ile yaptığı 3. maçta ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, sahasındaki kazanamama serisini sonlandırdı.

LİGDE SON 34 İÇ SAHA MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 34 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 27. galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.

OSİMHEN, SON 10 LİG MAÇININ 9'UNDA GOL ATTI

Bu sezon Süper Lig'deki 20. maçına çıkan Osimhen, 40. dakikada fileleri havalandırarak gol sayısını 13'e taşıdı. 27 yaşındaki santrfor, ligin 15. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 müsabakanın 9'unda 10 kez skoru değiştirmeyi başardı. Bu süreçte 22. haftadaki ikas Eyüpspor mücadelesinde gol atamayan Osimhen, takımının şampiyonluk yolundaki en önemli kozu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 müsabakada 7 golü bulunan yıldız santrfor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçı boş geçti.

BARIŞ ALPER 12. GOLÜNÜ BULDU

Kariyerinin en skorer ikinci sezonunu geçiren 25 yaşındaki hücum oyuncusu, 67. dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı. Bu sezonki 28. Süper Lig maçına çıkan Barış Alper, 8. kez gol sevinci yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Turkcell Süper Kupa'da birer golü bulunan milli yıldız, toplamda 12 gole ulaştı.

TORREIRA 4. KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, bu sezon resmi maçlardaki 4. golünü kaydetti.

Bu sezon 44. resmi maçına Fenerbahçe derbisinde çıkan 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti. Türkiye Kupası'nda da bir golü bulunan Torreira, toplam gol sayısını 4'e çıkardı.

TORREIRA'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Sarı-kırmızılı ekibin 56. dakikada Lucas Torreira'nın ayağından gelen gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Leroy Sane'nin ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Uruguaylı futbolcu, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyonda yardımcı hakem Bahtiyar Birinci ofsayt bayrağı kaldırmayınca hakem Yasin Kol orta noktayı gösterdi.

VAR'da yapılan incelemenin ardından pozisyonun ofsayt olduğu tespit edilerek gol geçersiz sayıldı.

UĞURCAN ÇAKIR, SAMSUNSPOR MAÇINDA CEZALI

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Uğurcan, 6. dakikada Jayden Oosterwolde ile yaşadığı gerginliğin ardından hakem Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartla cezalı duruma düşen Uğurcan, Samsunspor müsabakasında kaledeki yerini alamayacak.

MAÇ SONU ÜÇLÜSÜ ICARDI'DEN

Galatasaraylı futbolcular, alınan galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Geçen maçlarda galibiyetten sonra ultrAslan'ın bulunduğu tribüne giden futbolcular, bu kez orta yuvarlakta çocukların da katılımıyla el ele tutuştu. Santra noktasına geçen Mauro Icardi, galibiyet üçlüsünü başlatan isim oldu.

Üçlü tezahüratının ardından futbolcular sevinç yumağı oluşturarak kutlamaya devam etti.

OSIMHEN 39 GÜN SONRA İLK 11'DE

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Victor Osimhen, 39 gün sonra bir maçta 11'de görev aldı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Liverpool ile oynanan karşılaşmada 11'de oynayan Osimhen, kolunun kırılmasının ardından bir süre formasından uzak kalmıştı. Takımla çalışmalara başlayan ve hafta içinde Gençlerbirliği ile oynanan maçta oyuna sonradan dahil olan Osimhen, 39 gün sonra bir maça 11'de başladı. Nijeryalı golcü, kendisi için hazırlanan özel bir alçıyla görev yaptı.

OKAN BURUK İKİNCİ KEZ DALYA DEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisiyle birlikte sarı-kırmızılı ekibin başında 200'üncü maçına çıktı. 2022 yılında Galatasaray'ın teknik direktörü olan ve üst üste 3 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, 200'üncü maçına Fenerbahçe derbisinde çıktı. 138 Süper Lig, 18 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Şampiyonlar Ligi elemesi, 12 UEFA Avrupa Ligi, 19 Ziraat Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa maçında görev alan Buruk'un karnesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep FK ve Hatayspor karşılaşmaları yer almadı. Buruk, derbide takımının başında 200'üncü kez görev aldı.

RAMS PARK BAYRAKLARLA DONATILDI

Kritik derbi öncesinde Galatasaray yönetimi, stadyumu bayraklarla donattı. Mücadele öncesinde tribünlerde yer alan koltuklara bayraklar bırakılırken, sarı-kırmızılı taraftarlar da seremoni sırasında görsel şölen oluşturdu.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A PLAKET

Süper Lig'de Kocaelispor ile oynanan maçta 200'üncü kez Galatasaray formasıyla görev yapan Barış Alper Yılmaz'a derbi öncesinde plaket verildi. 25 yaşındaki futbolcuya karşılaşma öncesinde plaketi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takdim etti. Başkan Özbek ayrıca Barış Alper Yılmaz'a üzerinde 100 yazılı forma da hediye etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA TEPKİ

Sarı-kırmızlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin ısınma hareketleri için yeşil zemine gelmesiyle birlikte, Galatasaraylı taraftarlar, sezon başında Benfica'dan Fenerbahçe'ye imza atan Kerem Aktürkoğlu aleyhine uzun süre tezahüratlar bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR

(İLK YARI)

8. dakikada Sane'nin sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

13. dakikada Fenerbahçe penaltı fırsatından yararlanamadı. Guendouzi'nin pasında ceza sahasına giren Cherif, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sonrasında hakem Yasin Kol, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Topun başına geçen Talisca, sağ taraftan meşin yuvarlağı auta gönderdi.

37. dakikada Jakobs'un sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

40. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sağ taraftan kullandığı taç atışında Lemina'nın indirdiği topu altıpas içinde kontrol eden Osimhen'in diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada Nene'nin pasıyla ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak auta gitti.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

(İKİNCİ YARI)

56. dakikada Sane'nin pasında topla buluşan Torreira'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. Pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

60. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Sane, pasını Yunus Akgün'e bıraktı. Yunus, ceza sahası sağ tarafında Oosterwolde'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada penaltı kullanılmadan önce uyarılara rağmen kalesine geçmeyen Ederson, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

67. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

73. dakikada Semedo'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Yüksek'in, altıpasın sağından yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada sağ taraftan Lang'ın kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda penaltı noktası solunda topu kontrol eden Osimhen'in vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada sol taraftan Lang'ın kullandığı kornerde Mert Günok'un, Brown ile çarpışması sonucu elinden kaçırdığı topun penaltı noktasının sağında sahibi olan Torreira, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-0

90+1. dakikada İlkay Gündoğan'ın hatalı pasında araya giren Guendouzi, pasını Cherif'e çıkardı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.