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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Singo kararı! Sarı-kırmızılıların transfer talebi...

Galatasaray'dan Singo kararı! Sarı-kırmızılıların transfer talebi...

Galatasaray'a geçen sezon 30 milyon euro bonservisle Monaco'dan katılan ancak sakatlıklar sebebiyle forma şansı bulmakta zorlanan Wilfried Singo'nun ismi ayrılık iddialarında gündeme gelirken sarı-kırmızılı yönetimin kararı ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 13:22
Galatasaray'dan Singo kararı! Sarı-kırmızılıların transfer talebi...

Galatasaray'da, gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray'dan Singo kararı! Sarı-kırmızılıların transfer talebi...

Sarı-kırmızılılar, üst üste 5. kez şampiyon olmak ve Devler Ligi'nde üst turlara yükselebilmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'dan Singo kararı! Sarı-kırmızılıların transfer talebi...

Öte yandan Cimbom'da takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Galatasaray'dan Singo kararı! Sarı-kırmızılıların transfer talebi...

Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların Dünya Kupası'nda olan futbolcularından Wilfried Singo hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan Singo kararı! Sarı-kırmızılıların transfer talebi...

Sezon başında rekor bir ücretle Galatasaray'a transfer olan Wilfried Singo, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Galatasaray'dan Singo kararı! Sarı-kırmızılıların transfer talebi...

30 milyon euro ödenen Singo'nun ismi çok sayıda takımla birlikte anılıyor.

Galatasaray'dan Singo kararı! Sarı-kırmızılıların transfer talebi...

Galatasaray yönetiminin önemli bir kar elde etmeden oyuncusunu bırakmaya yanaşmadığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Singo kararı! Sarı-kırmızılıların transfer talebi...

Transfermarkt verilerine göre Wilfried Singo'nun piyasa değeri 23 milyon euro.

Galatasaray'dan Singo kararı! Sarı-kırmızılıların transfer talebi...

Singo'nun Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'dan Singo kararı! Sarı-kırmızılıların transfer talebi...

Fildişili futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayı 29 maçta giyerken takımına 2 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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