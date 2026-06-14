Galatasaray'dan Singo kararı! Sarı-kırmızılıların transfer talebi...
Galatasaray'a geçen sezon 30 milyon euro bonservisle Monaco'dan katılan ancak sakatlıklar sebebiyle forma şansı bulmakta zorlanan Wilfried Singo'nun ismi ayrılık iddialarında gündeme gelirken sarı-kırmızılı yönetimin kararı ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 13:22
Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların Dünya Kupası'nda olan futbolcularından Wilfried Singo hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Sezon başında rekor bir ücretle Galatasaray'a transfer olan Wilfried Singo, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda sergilediği performansla dikkat çekiyor.
30 milyon euro ödenen Singo'nun ismi çok sayıda takımla birlikte anılıyor.
Galatasaray yönetiminin önemli bir kar elde etmeden oyuncusunu bırakmaya yanaşmadığı öğrenildi.
Transfermarkt verilerine göre Wilfried Singo'nun piyasa değeri 23 milyon euro.
Singo'nun Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fildişili futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayı 29 maçta giyerken takımına 2 gol 3 asistlik katkı sağladı.
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