Süper Lig devlerinden Trabzonspor, yeni sezon öncesi flaş bir transfere daha imza attı. Bordo-mavililer, milli yıldız Aral Şimşir'in transferini resmen açıkladı. Fırtına'da oyuncunun transferinde KAP detayları belli oldu. Bordo-mavililerden transferin ardından dikkat çeken paylaşımlar da geldi.

• Sözleşme: 4 yıl

• Yıllık maaş: 2 milyon euro

• Bonservis: 13 milyon euro (7 taksit)

FIRTINA'DAN PAYLAŞIM GELDİ!