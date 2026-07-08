CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Aral Şimşir'i KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Aral Şimşir'i KAP'a bildirdi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer son olarak Aral Şimşir transferini KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 19:40 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 19:54
Trabzonspor Aral Şimşir'i KAP'a bildirdi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor, yeni sezon öncesi flaş bir transfere daha imza attı. Bordo-mavililer, milli yıldız Aral Şimşir'in transferini resmen açıkladı. Fırtına'da oyuncunun transferinde KAP detayları belli oldu. Bordo-mavililerden transferin ardından dikkat çeken paylaşımlar da geldi.

• Sözleşme: 4 yıl

• Yıllık maaş: 2 milyon euro

• Bonservis: 13 milyon euro (7 taksit)

FIRTINA'DAN PAYLAŞIM GELDİ!

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
F.Bahçe'den, G.Saray ve Trabzonspor'a dev çalım!
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
CANLI: NATO Zirvesi sonrası Trump’tan önemli açıklamalar
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Greenwood'un rotası yeniden F.Bahçe!
F.Bahçe'den Asensio kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Millilerimiz Avrupa'da çeyrek finalde! Millilerimiz Avrupa'da çeyrek finalde! 19:26
Tayfur Bingöl: Tek konsantrem Kocaelispor Tayfur Bingöl: Tek konsantrem Kocaelispor 16:49
Sivasspor, Appindangoye ile nikah tazeledi! Sivasspor, Appindangoye ile nikah tazeledi! 16:43
Trabzon ve Galatasaray'ın grupları belli oldu Trabzon ve Galatasaray'ın grupları belli oldu 16:43
Çorum FK Gökhan Sazdağı'nı duyurdu! Çorum FK Gökhan Sazdağı'nı duyurdu! 16:41
Çorum FK Serdar Saatçı'yı açıkladı! Çorum FK Serdar Saatçı'yı açıkladı! 16:39
Daha Eski
Fenerbahçe transferi açıkladı! Fenerbahçe transferi açıkladı! 16:33
Sözleşmesini tek taraflı feshetti! Sözleşmesini tek taraflı feshetti! 16:25
F.Bahçe'den Asensio kararı! F.Bahçe'den Asensio kararı! 16:24
EuroCup'ta temsilcilerimizin grupları belli oldu EuroCup'ta temsilcilerimizin grupları belli oldu 16:09
G.Saray'ın orta sahası Liverpool'dan gelecek! G.Saray'ın orta sahası Liverpool'dan gelecek! 15:57
Efes, Santiago Yusta'yı açıkladı Efes, Santiago Yusta'yı açıkladı 15:51