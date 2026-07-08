Süper Lig devlerinden Trabzonspor, yeni sezon öncesi flaş bir transfere daha imza attı. Bordo-mavililer, milli yıldız Aral Şimşir'in transferini resmen açıkladı. Fırtına'da oyuncunun transferinde KAP detayları belli oldu. Bordo-mavililerden transferin ardından dikkat çeken paylaşımlar da geldi.
• Sözleşme: 4 yıl
• Yıllık maaş: 2 milyon euro
• Bonservis: 13 milyon euro (7 taksit)
FIRTINA'DAN PAYLAŞIM GELDİ!
𝐓𝐇𝐄 𝐀𝐑𝐀𝐋 BEGINS. 🦇 pic.twitter.com/MZCztQpFWe
— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 8, 2026
Hoş geldin 𝐀𝐫𝐚𝐥 𝐒̧𝐢𝐦𝐬̧𝐢𝐫 🤝 pic.twitter.com/2Yp9xyVOmK— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 8, 2026