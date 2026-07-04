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Haberler Trabzonspor Onana ile 1 yıl daha

Onana ile 1 yıl daha

A Fırtına, geçen sezon kiralık oynayan kaleci Andre Onana’yı yeniden kiraladı. 30 yaşındaki eldivene 3 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 2 milyon euro imza parası ödenecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 06:50
Onana ile 1 yıl daha
Trabzonspor, kaleci Andre Onana ile bir yıllığına anlaşma sağlandığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 yıllık anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncuya 2026- 2027 sezonu için 3 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 2 milyon euro imza ücreti ödenecektir" ifadeleri kullanıldı. Onana'nın geçici transferi konusunda Manchester United'a ise bedel ödenmeyeceği kaydedildi. İngiliz kulübü de Onana'ya şans diledi "Andre Onana, uluslararası izin ve tescile tabi olarak 2026/27 sezonu boyunca Trabzonspor'a kiralık olarak katıldı. Bu, Kamerunlu milli oyuncu için Papara Park'a dönüş anlamına geliyor. Onana geçen sezon Super Lig'de kiralık olarak 40 maça çıkan takım, ligi üçüncü bitirip Türkiye Kupası'nı kazanmalarına yardımcı oldu. Onana 2023 yazında Reds'e imza attı ve kendi adına 102 maça çıktı. United'daki herkes Andre'ye önümüzdeki sezon için iyi şanslar diliyor."
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