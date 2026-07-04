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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Victor Osimhen'den transfer telefonu! Tam 125 milyon Euro...

Victor Osimhen'den transfer telefonu! Tam 125 milyon Euro...

Transferde flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen'e 125 milyon Euro'luk teklif geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 12:49
Victor Osimhen'den transfer telefonu! Tam 125 milyon Euro...

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in adı, transfer piyasasında dev kulüplerle anılmaya devam ediyor.

Victor Osimhen'den transfer telefonu! Tam 125 milyon Euro...

Birçok scout'un raporunda yer alan Nijeryalı için flaş bir gelişme yaşandı.

Victor Osimhen'den transfer telefonu! Tam 125 milyon Euro...

Özellikle Galatasaray formasıyla da başarılı bir dönem geçiren yıldız futbolcu transfer piyasasının da adeta göz bebeği konumunda.

Victor Osimhen'den transfer telefonu! Tam 125 milyon Euro...

Nijeryalı yıldız oyuncu için özellikle İspanya temsilcisi Atletico Madrid ve Suudi Arabistan'ın zengin kulüplerinden Al Hilal ciddi şekilde devreye girdi.

Victor Osimhen'den transfer telefonu! Tam 125 milyon Euro...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu iki kulübün, golcü oyuncunun bonservisini alabilmek adına yaklaşık 125 milyon Euro gibi astronomik bir rakamı gözden çıkardığı iddia edildi.

Victor Osimhen'den transfer telefonu! Tam 125 milyon Euro...

Şu sıralar tatilde olan Victor Osimhen, kendisine gelen transfer teklifleri sonrası teknik direktörü Okan Buruk'u telefonla aradı.

Victor Osimhen'den transfer telefonu! Tam 125 milyon Euro...

Başarılı golcü, gerçekleştirdiği bu sürpriz telefon görüşmesinde deneyimli teknik adamdan Galatasaray'ın yeni sezon planlamasına dair detaylı bilgiler aldı.

Victor Osimhen'den transfer telefonu! Tam 125 milyon Euro...

TELEFONLA 'TRANSFER' MESAJI...

Kendisine gelen dev tekliflere rağmen önceliğinin sarı-kırmızılı takım olduğunu gösteren Osimhen, bu hamlesiyle adeta transfer dedikodularına son noktayı koydu.

Victor Osimhen'den transfer telefonu! Tam 125 milyon Euro...

Okan Buruk ile yaptığı samimi görüşmede geleceğe yönelik hedeflerini paylaşan yıldız oyuncu, yeni sezonda da Galatasaray formasıyla büyük başarılar yakalamak istediğini ifade etti.

Victor Osimhen'den transfer telefonu! Tam 125 milyon Euro...

Bu kritik telefon görüşmesi, oyuncunun sadece sahada değil, saha dışında da kulübü ne kadar benimsediğini ve aidiyet duygusunun ne denli yüksek olduğunu kanıtladı.

Victor Osimhen'den transfer telefonu! Tam 125 milyon Euro...

Yaşanan bu sıcak gelişme, astronomik teklifler yüzünden endişeli olan sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyetin derin bir nefes almasını sağladı.

Victor Osimhen'den transfer telefonu! Tam 125 milyon Euro...

Osimhen'in takımı sahiplenen bu dik duruşu, yeni sezon öncesi şampiyonluk mücadelesi verecek olan camiaya ve taraftarlara da çok büyük bir moral aşıladı.

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