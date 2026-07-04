Victor Osimhen'den transfer telefonu! Tam 125 milyon Euro...
Transferde flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen'e 125 milyon Euro'luk teklif geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 12:49
Nijeryalı yıldız oyuncu için özellikle İspanya temsilcisi Atletico Madrid ve Suudi Arabistan'ın zengin kulüplerinden Al Hilal ciddi şekilde devreye girdi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu iki kulübün, golcü oyuncunun bonservisini alabilmek adına yaklaşık 125 milyon Euro gibi astronomik bir rakamı gözden çıkardığı iddia edildi.
Şu sıralar tatilde olan Victor Osimhen, kendisine gelen transfer teklifleri sonrası teknik direktörü Okan Buruk'u telefonla aradı.
Başarılı golcü, gerçekleştirdiği bu sürpriz telefon görüşmesinde deneyimli teknik adamdan Galatasaray'ın yeni sezon planlamasına dair detaylı bilgiler aldı.
TELEFONLA 'TRANSFER' MESAJI...
Kendisine gelen dev tekliflere rağmen önceliğinin sarı-kırmızılı takım olduğunu gösteren Osimhen, bu hamlesiyle adeta transfer dedikodularına son noktayı koydu.
Okan Buruk ile yaptığı samimi görüşmede geleceğe yönelik hedeflerini paylaşan yıldız oyuncu, yeni sezonda da Galatasaray formasıyla büyük başarılar yakalamak istediğini ifade etti.
Bu kritik telefon görüşmesi, oyuncunun sadece sahada değil, saha dışında da kulübü ne kadar benimsediğini ve aidiyet duygusunun ne denli yüksek olduğunu kanıtladı.
Yaşanan bu sıcak gelişme, astronomik teklifler yüzünden endişeli olan sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyetin derin bir nefes almasını sağladı.
Osimhen'in takımı sahiplenen bu dik duruşu, yeni sezon öncesi şampiyonluk mücadelesi verecek olan camiaya ve taraftarlara da çok büyük bir moral aşıladı.
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