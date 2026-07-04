Hollanda basını transferi duyurdu! Galatasaray ve Van Dijk...
Galatasaray'ın savunma hattı için gündemine aldığı Virgil Van Dijk cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hollandalı yıldızın Avrupa'da kalma isteği ve Şampiyonlar Ligi hedefi transfer ihtimalini güçlendirirken, sarı-kırmızılıları bekleyen önemli bir rakip de ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 06:50
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Hollanda basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Van Dijk konusunda en iddialı takım olduğu belirtildi.
Deneyimli savunmacının da Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalmamak için sarı- kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Şu anda ailesiyle birlikte tatilde olan Van Dijk'ın menajeriyle beraber görüşmeler yaptığı ve teklifleri değerlendirdiği kaydedildi. Kısa sürede Galatasaray ile Van Dijk arasındaki durum resmileşecek.
AVRUPA ÖNCELİĞİ OLACAK
Virgil Van Dijk'a Galatasaray dışında Suudi Arabistan ve ABD'den tekliflerin geldiği vurgulandı.
Ancak Hollandalı savunmacının önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu kaydedildi. 34 yaşındaki stoperin özellikle Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istediği vurgulandı.
MİLAN DA DEVREYE GİRDİ
Liverpool'dan ayrılacak olan Virgil Van Dijk konusunda İtalyan ekibi Milan'ın da devreye girdiği belirtildi.
Serie A temsilcisinin Hollandalı yıldızla ilgili girişimlere başla ve tecrübeli futbolcuyla ilgili bilgiler topladığı dile getirildi.
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