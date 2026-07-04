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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Hollanda basını transferi duyurdu! Galatasaray ve Van Dijk...

Hollanda basını transferi duyurdu! Galatasaray ve Van Dijk...

Galatasaray'ın savunma hattı için gündemine aldığı Virgil Van Dijk cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hollandalı yıldızın Avrupa'da kalma isteği ve Şampiyonlar Ligi hedefi transfer ihtimalini güçlendirirken, sarı-kırmızılıları bekleyen önemli bir rakip de ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 06:50
Hollanda basını transferi duyurdu! Galatasaray ve Van Dijk...

Savunma hattını güçlendirecek Galatasaray'da Virgil Van Dijk ismi öne çıkıyor.

Hollanda basını transferi duyurdu! Galatasaray ve Van Dijk...

2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Hollanda Milli Takımı'nda Van Dijk'ın da yeni kulübünü belirlemeye hazır olduğu kaydedildi.

Hollanda basını transferi duyurdu! Galatasaray ve Van Dijk...

Liverpool'la kontratı Haziran 2027'de bitecek olsa da takımdan ayrılma kararı alan ve sözleşmesini sonlandıracak olan 34 yaşındaki başarılı stoperin, kariyerindeki yeni adresini netleştirmek istediği belirtildi.

Hollanda basını transferi duyurdu! Galatasaray ve Van Dijk...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Hollanda basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Van Dijk konusunda en iddialı takım olduğu belirtildi.

Hollanda basını transferi duyurdu! Galatasaray ve Van Dijk...

Deneyimli savunmacının da Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalmamak için sarı- kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Hollanda basını transferi duyurdu! Galatasaray ve Van Dijk...

Şu anda ailesiyle birlikte tatilde olan Van Dijk'ın menajeriyle beraber görüşmeler yaptığı ve teklifleri değerlendirdiği kaydedildi. Kısa sürede Galatasaray ile Van Dijk arasındaki durum resmileşecek.

Hollanda basını transferi duyurdu! Galatasaray ve Van Dijk...

AVRUPA ÖNCELİĞİ OLACAK
Virgil Van Dijk'a Galatasaray dışında Suudi Arabistan ve ABD'den tekliflerin geldiği vurgulandı.

Hollanda basını transferi duyurdu! Galatasaray ve Van Dijk...

Ancak Hollandalı savunmacının önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu kaydedildi. 34 yaşındaki stoperin özellikle Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istediği vurgulandı.

Hollanda basını transferi duyurdu! Galatasaray ve Van Dijk...

MİLAN DA DEVREYE GİRDİ
Liverpool'dan ayrılacak olan Virgil Van Dijk konusunda İtalyan ekibi Milan'ın da devreye girdiği belirtildi.

Hollanda basını transferi duyurdu! Galatasaray ve Van Dijk...

Serie A temsilcisinin Hollandalı yıldızla ilgili girişimlere başla ve tecrübeli futbolcuyla ilgili bilgiler topladığı dile getirildi.

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