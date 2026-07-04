ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ Hollanda basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Van Dijk konusunda en iddialı takım olduğu belirtildi.

Deneyimli savunmacının da Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalmamak için sarı- kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.