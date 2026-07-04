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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Güreş 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen başpehlivanlar belli oldu

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen başpehlivanlar belli oldu

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz, Mustafa Taş, Serdar Yılmaz, Orhan Okulu, Erkan Taş, Osman Kan, Feyzullah Aktürk ve Seçkin Duman çeyrek finale yükseldi.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 18:48
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen başpehlivanlar belli oldu

Başpehlivanlık 3. tur müsabakaları için çayıra davet edilen 16 başpehlivan kuralarını çekerek eşleşti. Pehlivanlar peşrevin ardından rakipleriyle güreşe başladı.

Pür dikkat izlenen güreşlerin başında Kırkpınar'da 4 şampiyonluğu bulunan Ali Gürbüz ile çırağı Ali İhsan Batmaz'ın güreşi oldu. 2023 yılından bu yana baş boyunda güreşen ve geçen yıl Kırkpınar'da üçüncülük kürsüsünde yer alan Ali İhsan Batmaz, ustasıyla Kırkpınar çayırındaki ilk güreşine çıkmış oldu. Altın kemerin daimi sahibi olma hedefiyle er meydanına gelen Ali Gürbüz, rakibine bastırarak güreşi yere taşıdı. Sarma oyunuyla bunalttığı rakibini müsabakanın 10. dakikasında yenmeyi başardı.

Sonuçlara göre rakiplerini yenen Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Serdar Yılmaz, Orhan Okulu, Erkan Taş, Osman Kan, Feyzullah Aktürk ve Seçkin Duman yarın yapılacak çeyrek final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

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