Manchester City Nathan Ake'nin Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu!

Fenerbahçe, Manchester City'den Nathan Ake'yi transfer ettiğini resmi sosyal medya hesabından açıklamıştı. İngiliz ekibi de Hollandalı futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmi hesabından duyurdu. City'nin açıklamasında "Nathan Ake, uluslararası izinlere tabii olarak, Türk takımı Fenerbahçe'ye katılmış ve Manchester City ile geçirdiği son derece başarılı altı yıllık dönemi noktalamıştır." İfadeleri yer aldı.