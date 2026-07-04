CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Manchester City Nathan Ake'nin Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu!

Manchester City Nathan Ake'nin Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu!

Manchester City Nathan Ake'nin Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmen açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 17:41
Manchester City Nathan Ake'nin Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu!

Fenerbahçe, Manchester City'den Nathan Ake'yi transfer ettiğini resmi sosyal medya hesabından açıklamıştı. İngiliz ekibi de Hollandalı futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmi hesabından duyurdu. City'nin açıklamasında "Nathan Ake, uluslararası izinlere tabii olarak, Türk takımı Fenerbahçe'ye katılmış ve Manchester City ile geçirdiği son derece başarılı altı yıllık dönemi noktalamıştır." İfadeleri yer aldı.

Icardi'den şaşırtan hareket! Beşiktaş ve F.Bahçe...
Transfer tarihini açıkladı! Greenwood bombası patlıyor
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Erdoğan’dan İsrail’e sert tepki: Bölgemizi kana boğmasına fırsat verilmemeli
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan transfer açıklaması!
Günün transfer sürprizi: Sidiki Cherif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan transfer açıklaması! 16:40
Transfer tarihini açıkladı! Greenwood bombası patlıyor Transfer tarihini açıkladı! Greenwood bombası patlıyor 16:23
Icardi'den şaşırtan hareket! Beşiktaş ve F.Bahçe... Icardi'den şaşırtan hareket! Beşiktaş ve F.Bahçe... 15:33
Günün transfer sürprizi: Sidiki Cherif! Günün transfer sürprizi: Sidiki Cherif! 14:38
Fırtına'da flaş transfer gelişmesi! 6 futbolcu... Fırtına'da flaş transfer gelişmesi! 6 futbolcu... 13:54
Aysu Türkoğlu'ndan büyük başarı! Aysu Türkoğlu'ndan büyük başarı! 13:30
Daha Eski
Osimhen'den transfer telefonu! Tam 125 milyon Euro... Osimhen'den transfer telefonu! Tam 125 milyon Euro... 12:49
Beşiktaş'ın borcu açıklandı! Beşiktaş'ın borcu açıklandı! 11:43
Serdal Adalı: 50 milyon Euro ödedik! Serdal Adalı: 50 milyon Euro ödedik! 11:28
F.Bahçe'de son dakika! İsmail Yüksek ve transfer... F.Bahçe'de son dakika! İsmail Yüksek ve transfer... 11:11
Türkiye-Sırbistan yarı final maç bilgisi! Türkiye-Sırbistan yarı final maç bilgisi! 11:02
İşte G.Saray'ın yeni sezon formaları İşte G.Saray'ın yeni sezon formaları 10:46