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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Sidiki Cherif sürprizi! Transfer...

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif sürprizi! Transfer...

Son dakika... Fenerbahçe'nin genç forveti Sidiki Cherif'e transfer teklifi yapıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 14:38
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif sürprizi! Transfer...

Yeni sezon kadro planlaması sürerken, genç futbolculardan Sidiki Cherif'e Avrupa'dan talip çıktı.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif sürprizi! Transfer...

Cherif için Sarı-Lacivertli kulübe satın alma opsiyonu da içeren bir kiralama teklifi iletildi.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif sürprizi! Transfer...

Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif sürprizi! Transfer...

Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal da daha önce Cherif'in transfer maliyetine dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif sürprizi! Transfer...

Kartal "Atletizmi yüksek, geniş alanı iyi kullanan bir futbolcu. 20 küsur milyon euro'ya transfer edilmiş. Bana göre bu rakamlar oldukça yüksek" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif sürprizi! Transfer...

O takım Almanya 1. Lig kulübü Hamburg! Alman temsilcisi, genç oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir projeyle Fener'in kapısını çaldığı belirtiliyor.

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