Fenerbahçe'de Sidiki Cherif sürprizi! Transfer...

Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal da daha önce Cherif'in transfer maliyetine dikkat çekmişti.

Kartal "Atletizmi yüksek, geniş alanı iyi kullanan bir futbolcu. 20 küsur milyon euro'ya transfer edilmiş. Bana göre bu rakamlar oldukça yüksek" ifadelerini kullanmıştı.