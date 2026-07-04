Fenerbahçe'de Sidiki Cherif sürprizi! Transfer...
Son dakika... Fenerbahçe'nin genç forveti Sidiki Cherif'e transfer teklifi yapıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 14:38
Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal da daha önce Cherif'in transfer maliyetine dikkat çekmişti.
Kartal "Atletizmi yüksek, geniş alanı iyi kullanan bir futbolcu. 20 küsur milyon euro'ya transfer edilmiş. Bana göre bu rakamlar oldukça yüksek" ifadelerini kullanmıştı.
O takım Almanya 1. Lig kulübü Hamburg! Alman temsilcisi, genç oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir projeyle Fener'in kapısını çaldığı belirtiliyor.
Cherif, Fenerbahçe forması ile 14 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.
Gineli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.
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