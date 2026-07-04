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Haberler Motor Sporları Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin

Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sine Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, ilk sıradan başlayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 20:09
Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin

Towcester kentindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında 1.28.111'lik derece elde eden genç pilot, ilk cebe yerleşti.

Bu sonuçla Antonelli, bu sezon Çin, Japonya, Miami ve Monaco'nun ardından 5. pole pozisyonunu elde etti.

Antonelli'nin 0.175 saniye gerisinde Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, 0.347 saniye farkla yine Ferrari'den Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton ise üçüncü sırayı aldı.

Büyük Britanya Grand Prix'sine 5 Temmuz Pazar TSİ 17.00'de start verilecek.

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