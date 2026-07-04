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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da flaş transfer gelişmesi! 6 futbolcu...

Trabzonspor'da flaş transfer gelişmesi! 6 futbolcu...

Son dakika haberleri... Trabzonspor'da tam 6 futbolcuya transfer teklifi geldiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 13:55
Trabzonspor'da flaş transfer gelişmesi! 6 futbolcu...

Trabzonspor, hem gelen hem de giden oyuncular üzerinden transfer döneminin en yoğun ve hareketli süreçlerinden birini yaşıyor. Bordo-mavili kulüpte bazı futbolcular için resmi teklifler masaya gelirken, yönetim bu talepler karşısında oldukça net bir duruş sergiledi. Karadeniz ekibinin kurmayları, takımın iskeletini korumak adına gelen tüm cazip teklifleri hiç düşünmeden geri çevirdi.

6 FUTBOLCUYA TEKLİF GELDİ

Alınan bilgilere göre Trabzonspor; Paul Onuachu, Chibuike Nwaiwu, Tim Jabol Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Ernest Muçi ve Wagner Pina için kulübe ulaşan teklifleri kabul etmedi. Yönetim, bu isimlerin takımdan ayrılmasına izin vermeyerek yeni sezonda şampiyonluk yarışında ne kadar iddialı olacağını net bir şekilde gösterdi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden idareciler, özellikle ana omurgayı oluşturan futbolcuların satılmaması yönünde kesin bir karar aldı.

Takımın gol yükünü sırtlayan forvet hattı ile orta sahanın dinamizmini sağlayan bu kritik isimler, yeni sezon planlamasının merkezinde yer alıyor. Hem ligde hem de Avrupa kupalarında uzun bir maratona çıkacak olan bordo-mavililer, kadro derinliğini korumayı en büyük öncelik olarak görüyor.

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