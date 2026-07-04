Kanada-Fas maçı CANLI İZLE | Dünya Kupası CANLI MAÇ

Dünya Kupası'nda son 16 turunun heyecanı tavan yaparken, Houston Stadyumu iki farklı oyun felsefesinin görkemli çarpışmasına ev sahipliği yapıyor. David ve Buchanan gibi patlayıcı kanat oyuncularıyla rakip savunmaları yıpratan Kanada, taraftarının da desteğini arkasına alarak çeyrek final biletini kapmak istiyor. Diğer tarafta ise turnuva boyunca topa sahip olma kalitesiyle göz kamaştıran, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi ve son maçın kahramanı Ismael Saibari gibi teknik kapasitesi üst düzey ayaklara sahip Fas, tıpkı 2022'de olduğu gibi yine adını dünyanın en iyi 8 takımı arasına yazdırmayı planlıyor. Kanada-Fas maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

KANADA-FAS MAÇI 11'LER

Kanada: Crepeau, Johnstom, Bombito, De Fougerolles, Laryea, Buchanan, Estaquio, Sigur, Ahmed, Oluwaseyi, Jonathan David

Fas: Bono, Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss, Saibari

Kanada-Fas MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası son 16 turu kapsamındaki Kanada-Fas mücadelesi 4 Temmuz Cumartesi günü oynanıyor.

Kanada-Fas MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazananın çeyrek finale yükseleceği ve kaybedenin ise turnuvaya veda edeceği kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 20.00'de çaldı.

Kanada-Fas MAÇI HANGİ KANALDA?

Kanada-Fas mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.