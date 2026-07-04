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Haberler Dünya Kupası Kanada-Fas maçı CANLI İZLE | Dünya Kupası CANLI MAÇ

Kanada-Fas maçı CANLI İZLE | Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu ilk maçı Houston'da sahne alıyor. Jesse Marsch yönetiminde enerji futbolu oynayarak Güney Afrika'yı saf dışı bırakan ve Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalma başarısı gösteren ev sahibi Kanada, Mohamed Ouahbi'nin ekibi Fas ile karşı karşıya geliyor. Son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışıyla eleyen Fas ile ev sahibi unvanıyla tarih yazmaya devam etmek isteyen Kanada'nın çeyrek final randevusunu haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 19:53
Kanada-Fas maçı CANLI İZLE | Dünya Kupası CANLI MAÇ

Dünya Kupası'nda son 16 turunun heyecanı tavan yaparken, Houston Stadyumu iki farklı oyun felsefesinin görkemli çarpışmasına ev sahipliği yapıyor. David ve Buchanan gibi patlayıcı kanat oyuncularıyla rakip savunmaları yıpratan Kanada, taraftarının da desteğini arkasına alarak çeyrek final biletini kapmak istiyor. Diğer tarafta ise turnuva boyunca topa sahip olma kalitesiyle göz kamaştıran, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi ve son maçın kahramanı Ismael Saibari gibi teknik kapasitesi üst düzey ayaklara sahip Fas, tıpkı 2022'de olduğu gibi yine adını dünyanın en iyi 8 takımı arasına yazdırmayı planlıyor. Kanada-Fas maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

KANADA-FAS MAÇI 11'LER

Kanada: Crepeau, Johnstom, Bombito, De Fougerolles, Laryea, Buchanan, Estaquio, Sigur, Ahmed, Oluwaseyi, Jonathan David

Fas: Bono, Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss, Saibari

Kanada-Fas MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası son 16 turu kapsamındaki Kanada-Fas mücadelesi 4 Temmuz Cumartesi günü oynanıyor.

Kanada-Fas MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazananın çeyrek finale yükseleceği ve kaybedenin ise turnuvaya veda edeceği kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 20.00'de çaldı.

Kanada-Fas MAÇI HANGİ KANALDA?

Kanada-Fas mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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