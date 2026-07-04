Fenerbahçe'de son dakika! İsmail Yüksek ve transfer...

Takvim'in haberine göre, İngilizler ve Almanların da tecrübeli orta sahanın peşinde düştüğü kaydedildi.

27 yaşındaki milli futbolcuyu, istikrarlı ve etkili performansıyla İngiliz takımı Nottingham Forest ve Alman panzeri Bayer Leverkusen de transfer etmek istiyor.