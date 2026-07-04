Fenerbahçe'de son dakika! İsmail Yüksek ve transfer...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de İsmail Yüksek takımdan ayrılıyor mu? Detaylar haberimizde...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 11:11
Takvim'in haberine göre, İngilizler ve Almanların da tecrübeli orta sahanın peşinde düştüğü kaydedildi.
27 yaşındaki milli futbolcuyu, istikrarlı ve etkili performansıyla İngiliz takımı Nottingham Forest ve Alman panzeri Bayer Leverkusen de transfer etmek istiyor.
Her iki kulübün de tecrübeli orta saha oyuncusunun performansını yakından takip ettiği ve yeni sezon öncesinde şartların oluşması halinde resmi girişimlerde bulunabileceği öğrenildi.
Avrupa'nın önde gelen scoutlarının da İsmail Yüksek'i yakından takip ettiği belirtiliyor.
Piyasa değeri 15 milyon euro olan futbolcunun, Kanarya ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı var.
Geçen sezon tüm kulvarlarda tam 47 karşılaşmada oynayan İsmail Yüksek, 2 gol atıp 3 asist yaptı.
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