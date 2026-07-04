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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de son dakika! İsmail Yüksek ve transfer...

Fenerbahçe'de son dakika! İsmail Yüksek ve transfer...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de İsmail Yüksek takımdan ayrılıyor mu? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 11:11
Fenerbahçe'de son dakika! İsmail Yüksek ve transfer...

Fenerbahçe'de sahada adeta "güçlü kahraman" rolünü üstlenen İsmail Yüksek, performansıyla takımın oyun dengesini sağlayan isimlerin başında geliyor.

Fenerbahçe'de son dakika! İsmail Yüksek ve transfer...

Milli futbolcuyu İtalyan takımlarından Como'nun transfer etmek istediği biliniyor.

Fenerbahçe'de son dakika! İsmail Yüksek ve transfer...

Ancak İsmail Yüksek'in talibi birden fazla.

Fenerbahçe'de son dakika! İsmail Yüksek ve transfer...

Takvim'in haberine göre, İngilizler ve Almanların da tecrübeli orta sahanın peşinde düştüğü kaydedildi.

Fenerbahçe'de son dakika! İsmail Yüksek ve transfer...

27 yaşındaki milli futbolcuyu, istikrarlı ve etkili performansıyla İngiliz takımı Nottingham Forest ve Alman panzeri Bayer Leverkusen de transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'de son dakika! İsmail Yüksek ve transfer...

Her iki kulübün de tecrübeli orta saha oyuncusunun performansını yakından takip ettiği ve yeni sezon öncesinde şartların oluşması halinde resmi girişimlerde bulunabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de son dakika! İsmail Yüksek ve transfer...

Avrupa'nın önde gelen scoutlarının da İsmail Yüksek'i yakından takip ettiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de son dakika! İsmail Yüksek ve transfer...

Piyasa değeri 15 milyon euro olan futbolcunun, Kanarya ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı var.

Fenerbahçe'de son dakika! İsmail Yüksek ve transfer...

Geçen sezon tüm kulvarlarda tam 47 karşılaşmada oynayan İsmail Yüksek, 2 gol atıp 3 asist yaptı.

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