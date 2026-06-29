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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret

Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın stat ve Avrupa forma göğüs sponsoru Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 01:05
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp binasında gerçekleşen ziyarette başkan Yıldırım ve Ulukaya'nın yanı sıra Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, kulüp başkan vekili Barış Göktürk, yönetim kurulu üyesi Barış Karagöz ve futbol AŞ yönetim kurulu üyesi Feridun Geçgel ile Chobani yetkilileri yer aldı.

Ziyaretin ardından Maraton Fenerium mağazasını gezen Hamdi Ulukaya, 120. yıla özel olarak hazırlanan yeni sezon formaları ile Fenerium ürünlerini inceledi. Ulukaya, sohbet ettiği taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

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