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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un Chukwueze teklifi ortaya çıktı! Milan'ın transfer kararı...

Trabzonspor'un Chukwueze teklifi ortaya çıktı! Milan'ın transfer kararı...

Pianetamilan.it: Trabzonspor, Samuel Chukwueze için Milan’a 15 milyon euro’luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Milan, 27 yaşındaki yıldızı satmak istiyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 06:50
Trabzonspor'un Chukwueze teklifi ortaya çıktı! Milan'ın transfer kararı...

Yenı sezon öncesi 8 transferle gövde gösterisi yapan Trabzonspor, sağ kanat takviyesi için de girişimlerini sürdürüyor. Birçok futbolcu gündeme gelirken bordo- mavililerin masasına gelen önemli isimlerden biri Samuel Chukwueze oldu. pianetamilan.it sitesi, Milan forması giyen Nijeryalı yıldız için Trabzonspor'un teklif yaptığını duyurdu. Haberde Fırtına'nın 15 milyon euro önerdiği, Serie A ekibinin direkt satış istediği belirtildi. Görüşmelerin sürdüğü ve transferin gerçekleşebileceği vurgulandı. 1.72 boyundaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Fulham'da kiralık forma giydi. Ligde 23 maça çıktı, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

MARKET DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Bordo-mavili teknik heyetin Chukwueze'yi hücum hattı için önemli bir fırsat olarak gördüğü kaydedildi. Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldızın, Trabzonspor forması giyip giymeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Samuel Chukwueze, sağ kanatta oynayan, sol ayağını çok etkili kullanan ve bire birlerde fark yaratan bir kanat oyuncusu. Oyun tarzı nedeniyle sık sık Arjen Robben'e benzetiliyor. Hızı, bire birde adam eksiltme becerisi ve skora yaptığı katkıyla tanınan Nijeryalı yıldızın, bordomavili ekibin hücum gücünü bir üst seviyeye taşıyabileceği düşünülüyor. Yönetim, temaslarını sürdürüyor.

500 BİNE GELDİ, 21 MİLYONA GİTTİ

Chukwueze asıl patlamayı Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Villarreal'de yaptı. İspanyol ekibi, 27 yaşındaki futbolcuyu 2017'de 500 bin euro'ya renklerine bağlamış ve 2023'te 21.1 milyon euro'ya Milan'a satmıştı.

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