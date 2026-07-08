Fenerbahçe'de yeni sezon için ilk düdük çaldı. Kanarya, Avusturya'daki hazırlık kampında Admira Wacker ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertliler sezona moralli bir şekilde başlamak için bu mücadeleden galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe-Admira Wacker maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE-ADMIRA WACKER CANLI SKOR:

(İLK YARI OYNANIYOR)

Fenerbahçe 0-0 Admira Wacker

FENERBAHÇE-ADMIRA WACKER MAÇI İLK 11'LERİ:

Fenerbahçe: Tarık, Mimovic, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Bartuğ, Fred, Musaba, Cengiz, Çağrı Balta

Admira Wacker: Steinbauer, Savic, Feiner, Tscheppe, Turgay, Weberbauer, Steiner, Holzhacker, Lorint, Ajanovic, Forst

FENERBAHÇE-ADMIRA WACKER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Admira Wacker maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE AVUSTURYA KAMPI MAÇ PROGRAMI

Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampındaki hazırlık programı kapsamında Admira Wacker maçının ardından 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile karşılaşacak. Fenerbahçe, kampın son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Salı günü Avusturya ekibi LASK ile kozlarını paylaşacak