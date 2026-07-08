CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Admira Wacker maçı CANLI

Fenerbahçe-Admira Wacker maçı CANLI

Fenerbahçe, yeni sezonun açılışını yapıyor. Kanarya hazırlık kampında ilk maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşılaşıyor. Teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde sezona moralli bir şekilde başlamak isteyen sarı-lacivertliler bu mücadeleden mutlaka galibiyet ile ayrılmak istiyor. Fenerbahçe-Admira Wacker maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 20:25
Fenerbahçe-Admira Wacker maçı CANLI

Fenerbahçe'de yeni sezon için ilk düdük çaldı. Kanarya, Avusturya'daki hazırlık kampında Admira Wacker ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertliler sezona moralli bir şekilde başlamak için bu mücadeleden galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe-Admira Wacker maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE-ADMIRA WACKER CANLI SKOR:

(İLK YARI OYNANIYOR)

Fenerbahçe 0-0 Admira Wacker

FENERBAHÇE-ADMIRA WACKER MAÇI İLK 11'LERİ:

Fenerbahçe: Tarık, Mimovic, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Bartuğ, Fred, Musaba, Cengiz, Çağrı Balta

Admira Wacker: Steinbauer, Savic, Feiner, Tscheppe, Turgay, Weberbauer, Steiner, Holzhacker, Lorint, Ajanovic, Forst

FENERBAHÇE-ADMIRA WACKER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Admira Wacker maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE AVUSTURYA KAMPI MAÇ PROGRAMI

Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampındaki hazırlık programı kapsamında Admira Wacker maçının ardından 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile karşılaşacak. Fenerbahçe, kampın son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Salı günü Avusturya ekibi LASK ile kozlarını paylaşacak

Beşiktaş Nübel'i resmen duyurdu!
Fırtına Aral Şimşir'i KAP'a bildirdi!
DİĞER
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”
Külliye'den dünyaya mesaj: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
G.Saray'ın orta sahası Liverpool'dan gelecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına Aral Şimşir'i KAP'a bildirdi! Fırtına Aral Şimşir'i KAP'a bildirdi! 19:39
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 19:37
Millilerimiz Avrupa'da çeyrek finalde! Millilerimiz Avrupa'da çeyrek finalde! 19:26
Tayfur Bingöl: Tek konsantrem Kocaelispor Tayfur Bingöl: Tek konsantrem Kocaelispor 16:49
Sivasspor, Appindangoye ile nikah tazeledi! Sivasspor, Appindangoye ile nikah tazeledi! 16:43
Trabzon ve Galatasaray'ın grupları belli oldu Trabzon ve Galatasaray'ın grupları belli oldu 16:43
Daha Eski
Çorum FK Gökhan Sazdağı'nı duyurdu! Çorum FK Gökhan Sazdağı'nı duyurdu! 16:41
Çorum FK Serdar Saatçı'yı açıkladı! Çorum FK Serdar Saatçı'yı açıkladı! 16:39
Fenerbahçe transferi açıkladı! Fenerbahçe transferi açıkladı! 16:33
Sözleşmesini tek taraflı feshetti! Sözleşmesini tek taraflı feshetti! 16:25
F.Bahçe'den Asensio kararı! F.Bahçe'den Asensio kararı! 16:24
EuroCup'ta temsilcilerimizin grupları belli oldu EuroCup'ta temsilcilerimizin grupları belli oldu 16:09