Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak kaleci Doğan Alemdar'ın transferini resmen açıkladı.

Konuyla ilgili Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi.

"BEŞİKTAŞIMIZA HOŞ GELDİN DOĞAN ALEMDAR

Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"