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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Doğan Alemdar transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş Doğan Alemdar transferini resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak Doğan Alemdar transferini resmen açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 19:40 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 19:57
Beşiktaş Doğan Alemdar transferini resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak kaleci Doğan Alemdar'ın transferini resmen açıkladı.

Konuyla ilgili Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi.

"BEŞİKTAŞIMIZA HOŞ GELDİN DOĞAN ALEMDAR

Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

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