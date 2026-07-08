Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa açıklamalarda bulundu

Samsunspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürürken antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Futbol Direktörü Fuat Çapa, transfer çalışmaları, yeni sezon hedefleri ve takımın son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Transfer çalışmaları devam ettiğini belirten Fuat Çapa, "Bizim özellikle yerli havuzumuz önemlidir. Hep söyledik, o konuda eksik olduğumuzu. Bu sezon yapmış olduğumuz önceliğimiz yerli transferler oldu. Yabancı kuralını federasyon değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi diye düşünürken biz 10+4'e göre zaten hazırlığımızı yapmıştık. Federasyonun 12+2'si olursa ona göre plan, 10+4 olursa daha önce yapmış olduğumuz plan doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu andaki eksik olan mevkilerimiz var. Bir tane stoper alacağız. Çünkü oraya mutlaka takviye yapmamız gerekiyor. Orta sahadaki eksiği de gidermeye çalışacağız. Federasyonun belirlemiş olduğu bütçe 20 milyon euro. Şu anda verilen rakamlara baktığımızda, İstanbul takımları tarafından bir oyuncunun bonservisinden daha az bir bütçeyle bir takım oluşturup onlarla mücadele etmek zorundayız" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN İSTİKRAR"

Samsunspor'un oynayarak gelişen bir takım olduğuna dikkat çeken Fuat Çapa, "Buraya ilk geldiğimde hiçbir oyuncunun bu kadar alıcısı yoktu. Ama şu anda 7-8 tane oyuncumuz var. Değişik liglerden, ülke içerisinden isteyenler var. Yani bu da seçilen profillerin doğru olduğunu gösteriyor. İstikrarla neler elde edebileceğimizi net bir şekilde görmüş olduk. Şu anda Türkiye pazarında yapılan transferlere bakıyorum. Kimler transfer yapıyor? Başarılı olan takımlar çok fazla transfer yapmıyor. Geçtiğimiz sezonu iyi geçirmeyen takımlar çok fazla transfer yapıyor ki onların da 3-4'ü geçmiyor. Bütçe her şeyi belirlemiyor. Bunu son üç sezonda çok net bir şekilde görmüş olduk. İstikrarın ve sabrın neler getireceğini çok net bir şekilde yaşadık. Burada önemli olan, camianın daha önceki dönemlerde olduğu gibi takımın arkasında destek olması. Onların sahadaki coşkusu, isteği, arzusu ve motivasyonu sahaya yansıyor ve oyuncuların performansını bir kat daha yukarıya çıkarıyor. Önemli olan, biraz önce söylediğimiz gibi istikrarı sağlamak. Çünkü geçen sezon transfer edip verim alamadığımız çok sayıda oyuncumuz var. Sosa, Coulibaly bunlardan bir tanesi. Bunlar hep sonuca gidecek ve sonucu belirleyecek oyuncular" diye konuştu.

"TEKRAR O DNA'YI SAMSUN'A YERLEŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Bu sezon ve özellikle geçen sezonda yapılan transferlerin Samsunspor'a çok fazla katkı sağlayacağını düşündüğünü belirten Çapa, "Biz oynayarak geliştiren bir takımız. Ayrıca geçmiş yıllarda hep eksik olanımız, altyapıdaki gençlerimize yeterince şans verilmemesiydi. Tekrar o DNA'yı Samsun'a yerleştirmemiz gerekiyor. Çünkü Samsun'un geçmişi var. Geçmişte bunu çok net bir şekilde gördük, yaşadık. Türk futboluna, millî takıma, Samsunspor'a çok sayıda iyi futbolcu kazandırdı. Biz de bunu tekrar elde etmek için çaba harcayacağız. Ama unutmayalım; bizim geçtiğimiz sezon önce oynadığımız oyunla bugün oynadığımız ve gelmiş olduğumuz seviye ortada. Bu da bugüne kadar yaptığımız işlerin doğru olduğunu gösteriyor. Bu açıdan sabrın istediğimiz başarıyı getireceğine eminim" şeklinde konuştu.

GEÇEN SEZON DEĞERLENDİRMESİ

Samsunspor'un geçen sezonlarındaki başarılarına değinen Çapa, "Samsunspor'un ilk sezon Süper Lig'de kalması, ikinci sezon ise Avrupa'da son 16'lara kalması, Türkiye Kupası'nda penaltılarda elenmesi... Bu başarıları elde ederken de çok sayıda sakatlık yaşayan oyuncularımız vardı. Yani onlardan yüzde yüz performans alabilmiş olsaydık da sakatlık yaşanmamış olsaydı, ligde ilk 5 içerisinde ve Avrupa'da olurduk. Buna ilave olarak tabii son haftalarda verilen, verilmeyen kararların çok lehimize olduğunu söyleyemeyiz. Geçtiğimiz sezon ilk 11'de oynayan oyuncular göz önünde bulundurulduğunda, Satka bize çok katkı sağladı. Ntcam ayrıldı. İlk sezon tamamında oynadı, ikinci sezon ise zaman zaman sakatlıklar yaşadı. Oyunculardan bahsediyoruz. Çok fazla ilk 11'de oynayan oyuncunun gittiğini de söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

"İYİ BAŞLAMAK HER ZAMAN FARKLI"

Fuat Çapa açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

"Kurada gönlümden geçen takımlar var ama o elimizde olan bir şey değil. İyi başlamak her zaman farklı. Bunu son iki sezonda çok net bir şekilde gördük. Ne kadar artılar sağlayabileceğini, ne kadar dezavantaj olabileceğini de ilk sezona çıktığımız yıl görmüş olduk. O açıdan iyi bir kura çekmek isteriz. İyi bir kura ve iyi bir başlangıç olursa genelde o coşkuyu, o inancı ve motivasyonu artırmış olur."