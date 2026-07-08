Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında önemli bir hamleye imza attı. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz yıldız Mason Greenwood'un transferi için kulübü Marsilya ile anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Mason Greenwood'un bonservisi için Marsilya ile 40 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Anlaşmanın bonservis bedelinin 5 taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Haberde, taraflar arasındaki görüşmelerde sona gelindiği ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-lacivertli ekibin, 24 yaşındaki İngiliz futbolcu ile 4 yıllık, alternatif olarak ise 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

Greenwood'un yıllık ücretinin ise bonuslarla birlikte 8 milyon euroya kadar çıkabileceği kaydedildi.

TRANSFERİN MALİYETİ

Fenerbahçe'nin transfer için sunduğu şartlar şu şekilde:

Bonservis: 40 milyon euro (5 taksit)

Sözleşme süresi: 4 yıl veya 4+1 yıl

Yıllık ücret: Bonuslarla birlikte 8 milyon euroya kadar

Transferin resmi açıklamasının, kulüpler arasındaki son prosedürlerin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.