CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Greenwood'un transferi için anlaşma tamam!

Fenerbahçe'de Greenwood'un transferi için anlaşma tamam!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da son olarak Mason Greenwood için transferde oyuncunun kulübü Marsilya ile el sıkışıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 21:47 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 21:57
Fenerbahçe'de Greenwood'un transferi için anlaşma tamam!

Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında önemli bir hamleye imza attı. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz yıldız Mason Greenwood'un transferi için kulübü Marsilya ile anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Mason Greenwood'un bonservisi için Marsilya ile 40 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Anlaşmanın bonservis bedelinin 5 taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Haberde, taraflar arasındaki görüşmelerde sona gelindiği ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-lacivertli ekibin, 24 yaşındaki İngiliz futbolcu ile 4 yıllık, alternatif olarak ise 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

Greenwood'un yıllık ücretinin ise bonuslarla birlikte 8 milyon euroya kadar çıkabileceği kaydedildi.

TRANSFERİN MALİYETİ

Fenerbahçe'nin transfer için sunduğu şartlar şu şekilde:

Bonservis: 40 milyon euro (5 taksit)

Sözleşme süresi: 4 yıl veya 4+1 yıl

Yıllık ücret: Bonuslarla birlikte 8 milyon euroya kadar

Transferin resmi açıklamasının, kulüpler arasındaki son prosedürlerin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.

F.Bahçe-Admira Wacker | CANLI
F.Bahçe'den, G.Saray ve Trabzonspor'a dev çalım!
DİĞER
Beşiktaş’ta Ndidi’nin yerine transfer! Teklif sonrası hamle...
Külliye'den dünyaya F-35 mesajı! Başkan Erdoğan: Bizi izlemeye devam edin
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fırtına Aral Şimşir'i KAP'a bildirdi!
Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Nübel'i resmen duyurdu! Beşiktaş Nübel'i resmen duyurdu! 20:19
Fırtına Aral Şimşir'i KAP'a bildirdi! Fırtına Aral Şimşir'i KAP'a bildirdi! 19:39
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 19:37
Millilerimiz Avrupa'da çeyrek finalde! Millilerimiz Avrupa'da çeyrek finalde! 19:26
F.Bahçe-Admira Wacker | CANLI F.Bahçe-Admira Wacker | CANLI 17:55
Tayfur Bingöl: Tek konsantrem Kocaelispor Tayfur Bingöl: Tek konsantrem Kocaelispor 16:49
Daha Eski
Sivasspor, Appindangoye ile nikah tazeledi! Sivasspor, Appindangoye ile nikah tazeledi! 16:43
Trabzon ve Galatasaray'ın grupları belli oldu Trabzon ve Galatasaray'ın grupları belli oldu 16:43
Çorum FK Gökhan Sazdağı'nı duyurdu! Çorum FK Gökhan Sazdağı'nı duyurdu! 16:41
Çorum FK Serdar Saatçı'yı açıkladı! Çorum FK Serdar Saatçı'yı açıkladı! 16:39
Fenerbahçe transferi açıkladı! Fenerbahçe transferi açıkladı! 16:33
Sözleşmesini tek taraflı feshetti! Sözleşmesini tek taraflı feshetti! 16:25