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Fenerbahçe hazırlık maçında Admira Wacker'ı farklı yendi!

Fenerbahçe yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 5-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 20:25 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 22:46
Fenerbahçe hazırlık maçında Admira Wacker'ı farklı yendi!

Yeni sezon öncesi Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Admira Wacker takımını 5-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ile karşılaştı. Raiffeisen Arena'da oynanan maça Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki takım; Tarık Çetin, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Çağrı Balta ilk 11'iyle çıktı. Sarı-lacivertliler, rakibini 5-0 yenerken, golleri 9. dakikada Cengiz Ünder, 42. dakikada Milan Skriniar, 60. dakikada Fred, 70. dakikada B. Glitia (kendi kalesine), 75. dakikada Rodrigo Becao kaydetti.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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