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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan İstanbul'da!

Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan İstanbul'da!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak prensipte anlaşmaya vardığı milli yıldız Salih Özcan, transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 00:01 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 00:51
Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan İstanbul'da!

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geldi.

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Özcan ile anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde bulunan milli futbolcu da temsilcisiyle birlikte İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak gece yarısına doğru İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özcan, "Çok mutluyum. Dört gözle bu günü bekledim. Beşiktaş'ın bir parçası olmaktan dolayı gururlu hissediyorum kendimi. Orkun'la tekrar kavuştuk. Milli Takım'da da onunla oynarken kendimi rahat hissediyorum" dedi.

Hedefleriyle ilgili de Salih Özcan, siyah-beyazlı formayla şampiyonluk yaşayıp, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istediğini söyledi.

A Milli Takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da mücadele eden Salih, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak ve ardından Slovakya kampına katılacak.

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