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Haberler Beşiktaş Dusan Vlahovic'e ödenecek rakam belli oldu! Beşiktaş ve transfer...

Dusan Vlahovic'e ödenecek rakam belli oldu! Beşiktaş ve transfer...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın transferdeki gözdesi Dusan Vlahovic için oyuncuya ödeyeceği rakam belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 14:05
Dusan Vlahovic'e ödenecek rakam belli oldu! Beşiktaş ve transfer...

Beşiktaş, Juventus'un gözden çıkardığı Sırp forvet için bastırıyor. Teknik direktör Italiano, Fiorentina'dan eski öğrencisiyle 3 kez görüşüp Türkiye'ye gelmeye ikna etmeye çalıştı. Posta'da yer alan habere göre; Kartal, 8 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif edecek.

Beşiktaş, Juventus'un yeni sezon planlamasında düşünmediğini açıkladığı Sırp forvet için, tüm imkanlarını zorlama kararı aldı. Teknik direktör Italiano'nun, Fiorentina'dan eski öğrencisi olan 26 yaşındaki oyuncuyla üç kez görüştüğü ve Türkiye'ye gelmeye ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

8 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

Başkan Serdal Adalı'nın, Vlahovic'e yıllık 8 milyon eurodan 3 sezonluk sözleşme önermeye hazırlandığı belirtildi. Oyuncuya imza ücreti de teklif edileceği ve yıllık rakamın biraz daha yukarı çekilebileceği öğrenildi. Yıldız futbolcuya talip olan diğer kulüplerin bu rakamlara çıkamaması Beşiktaş'ı transferde bir adım öne taşıyor.

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