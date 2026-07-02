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Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı Felix Uduokhai'den vazgeçmiyorlar! İşte yapılan teklif

Beşiktaşlı Felix Uduokhai'den vazgeçmiyorlar! İşte yapılan teklif

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Alman ekiplerinin gözdesi olan Felix Uduokhai'ye Bundesliga'dan yeni bir teklif daha geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaşlı Felix Uduokhai'den vazgeçmiyorlar! İşte yapılan teklif

Beşiktaş'ın deneyimli savunmacısı Felix Uduokhai'ye Alman kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Bundesliga'dan bir kulübün 28 yaşındaki stoperi renklerine katmak için siyah beyazlı yönetimle temasa geçtiği belirtildi. Alman temsilcisinin Uduokhai için 2 milyon euro'luk sözlü bir teklif ilettiği aktarıldı. Ancak Beşiktaşlı kurmaylar, bu sözlü teklifi yetersiz bularak geri çevirdi.

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