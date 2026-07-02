Beşiktaşlı Felix Uduokhai'den vazgeçmiyorlar! İşte yapılan teklif

Beşiktaş'ın deneyimli savunmacısı Felix Uduokhai'ye Alman kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Bundesliga'dan bir kulübün 28 yaşındaki stoperi renklerine katmak için siyah beyazlı yönetimle temasa geçtiği belirtildi. Alman temsilcisinin Uduokhai için 2 milyon euro'luk sözlü bir teklif ilettiği aktarıldı. Ancak Beşiktaşlı kurmaylar, bu sözlü teklifi yetersiz bularak geri çevirdi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.