Beşiktaş'tan savunmaya fırsat transferi! İngiliz basını duyurdu

Geçen sezon defanstaki bireysel hatalardan nedeniyle canı çok yanan Beşiktaş, savunmasını güçlendirmek için transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Emmanuel Agbadou'nun yanına savunmayı organize edecek 'lider' oyuncu arayışındaki siyah beyazlı kulübün gündemine Wolverhampton forması giyen Ladislav Krejci geldi. İngiliz basını, Kara Kartal'ın 27 yaşındaki stoper için kısa süre içinde resmi girişimlerde bulunmaya hazırlandığını ileri sürdü.

AĞIR EKONOMİK YÜK

Çekyalı oyuncu için 2025 yaz döneminde İspanyol temsilcisi Girona'ya 22.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyen İngiliz ekibi, daha sonra başarılı savunmacının 7.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullandı. Wolverhampton normal şartlarda 30 milyon euro maliyeti olan oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyor. Ancak Ada ekibinin, Premier Lig'den düşmenin getirdiği ağır ekonomik yükümlülükler nedeniyle Krejci'nin ayrılığı için zorluk çıkarmayacağı ileri sürüldü.

AGBADOU FAKTÖRÜ

Siyah beyazlı kulüp, kış transfer döneminde 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Emmanuel Agbadou'yu Wolverhampton'dan kadrosuna katmıştı. İki kulüp arasındaki iyi ilişkiler transfer için avantaj görülüyor. Beşiktaş transfer komitesi, Fildişi Sahilli savunmacıyı Ladislav Krejci'nin ikna sürecinde koz olarak kullanmayı planlıyor.

3 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Geçen sezon Premier Lig'de (İngiltere Ligi) forma istikrarı ile beğeni toplayan Ladislav Krejci, 28 karşılaşmada görev aldı. Çekyalı savunmacı, Leeds United ve Manchester United karşısında ağları havalandırmayı başarırken, Burnley karşılaşmasında ise asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcu, 3 gole doğrudan etki etti. Başarılı oyuncunun bonservisi için bugüne kadar toplam 42.3 milyon euro ödenmesi dikkat çekti.

SOL AYAĞI RAKET GİBİ

Sol ayağını etkili olarak kullanabilen Krejci, birçok pozisyonda oynayabiliyor. Zaman zaman ön libero ve merkez orta sahada da görev aldı. 1.91'lik boyunun verdiği avantajı iyi kullanan Çekyalı futbolcu, kornerlerde rakipler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun yönetimden istediği 'lider' stoper tanımına son derece uygun.