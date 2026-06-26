Beşiktaş'a Nübel'den kötü haber! Bayern Münih'in bonservis talebi el yaktı

Teknik direktörlük koltuğunu Vincenzo Italiano'ya emanet eden Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde transfer hareketliliği sürüyor. Kaleye 1 yabancı 1 de yerli isim ekleme yapmayı planlayan siyah beyazlı yönetimin 1 numaralı hedefi Alexander Nübel'den olumsuz haber geldi. Bild gazetesinin haberine göre; tecrübeli file bekçisi Beşiktaş'ın yoğun ilgisine rağmen Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmıyor. AYRICA Türk medyasında çıkan haberlerin aksine ne oyuncunun ne de menajerlerinin Bayern Münih yönetiminden ayrılık talebinde bulunmadığı ifade edildi. Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Nübel'in transfer konusunda baskı hissetmediği aktarıldı. Bundesliga devinin 29 yaşındaki eldiven için belirlediği bonservis de el yakıyor. Bild gazetesi, Bavyera temsilcisinin yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bir meblağ talep ettiğini öne sürdü.

İNDİRİME YANAŞMADI

Bild'in haberinde siyah beyazlıların yanı sıra Alexander Nübel'le ilgilenen başka takımların da olduğu, ancak Alman kalecinin sadece elit bir kulüpte oynamak istediği vurgulandı. Deneyimli eldivenin 11 milyon euro'luk yıllık brüt maaşında önemli ölçüde indirimi kabul etmeye yanaşmadığı için şu ana kadar başka bir kulüple anlaşma sağlayamadığı kaydedildi.

DEVLER PEŞINE DÜŞTÜ

Alexander Nübel'i transfer etmek için devler sıraya girdi. Manchester City, Juventus ve Benfica, Alman eldivenin durumunu takip ediyor.

STUTTGART'A KİRALANDI

Son 3 sezonda Stuttgart'a kiralanan Alexander Nübel'in Bayern Münih ile olan sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek. Geçtiğimiz sezonu 62 puanla 4'üncü sırada noktalayan Stuttgart'ta 49 karşılaşmada forma giyen başarılı file bekçisi, 14 müsabakada rakip forvetlere gol izni vermedi. Nübel üç ayrı kulvarda kalesinde 70 gol gördü.