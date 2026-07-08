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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Sivasspor, Appindangoye ile nikah tazeledi!

Sivasspor, Appindangoye ile nikah tazeledi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Aaron Appindangoye ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 16:43
Sivasspor, Appindangoye ile nikah tazeledi!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Aaron Appindangoye ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Tecrübesi, liderliği ve sahadaki mücadeleci kimliğiyle takımımızın önemli isimlerinden biri olan Aaron Appindangoye, yeni anlaşmayla birlikte önümüzdeki iki sezon boyunca da kırmızı-beyazlı formamızı giymeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sahada ortaya koyduğu hırs, güç ve kararlılıkla Appindangoye'nin kırmızı-beyazlı ekibe katkı sağlamayı sürdüreceği vurgulandı.

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