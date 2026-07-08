Fenerbahçe'den Marco Asensio kararı! O rakamın altına satılmayacak
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Marco Asensio'nun ismi zaman zaman ayrılık iddiaları ile gündeme gelirken sarı-lacivertlilerin Asensio hakkında aldığı karar ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 16:24
Takvim'in haberine göre; menajerler, Marco Asensio'nun transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
İki kulüp adına sarı-lacivertli yönetime teklif iletilirken, Fenerbahçe cephesinin bu taleplere sıcak bakmadığı belirtildi.
Yönetimin, takımın en önemli isimlerinden biri olarak gördüğü 30 yaşındaki yıldızın ayrılığına onay vermek istemediği ifade edildi.
Başkan Aziz Yıldırım liderliğindeki yönetimin, ancak 35 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transferi değerlendirmeye alacağı öğrenildi.
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Marco Asensio, geride kalan sezonda 38 resmi maçta forma giydi.
İspanyol yıldız, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 14 asist kaydetti.
Asensio geçen sezon çok iyi bir performans sergileyerek takımının en etkili isimleri arasında yer aldı.
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