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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Marco Asensio kararı! O rakamın altına satılmayacak

Fenerbahçe'den Marco Asensio kararı! O rakamın altına satılmayacak

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Marco Asensio'nun ismi zaman zaman ayrılık iddiaları ile gündeme gelirken sarı-lacivertlilerin Asensio hakkında aldığı karar ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 16:24
Fenerbahçe'den Marco Asensio kararı! O rakamın altına satılmayacak

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılması muhtemel isimlerle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Marco Asensio kararı! O rakamın altına satılmayacak

Bu doğrultuda Kanarya'nın yıldız futbolcusu Marco Asensio'ya Avrupa'dan ilgi artıyor.

Fenerbahçe'den Marco Asensio kararı! O rakamın altına satılmayacak

Sarı-lacivertli kulübe, İspanyol oyuncu için iki farklı kulüp adına resmi temas kurulduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den Marco Asensio kararı! O rakamın altına satılmayacak

Takvim'in haberine göre; menajerler, Marco Asensio'nun transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Fenerbahçe'den Marco Asensio kararı! O rakamın altına satılmayacak

İki kulüp adına sarı-lacivertli yönetime teklif iletilirken, Fenerbahçe cephesinin bu taleplere sıcak bakmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'den Marco Asensio kararı! O rakamın altına satılmayacak

Yönetimin, takımın en önemli isimlerinden biri olarak gördüğü 30 yaşındaki yıldızın ayrılığına onay vermek istemediği ifade edildi.

Fenerbahçe'den Marco Asensio kararı! O rakamın altına satılmayacak

Başkan Aziz Yıldırım liderliğindeki yönetimin, ancak 35 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transferi değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Marco Asensio kararı! O rakamın altına satılmayacak

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Marco Asensio, geride kalan sezonda 38 resmi maçta forma giydi.

Fenerbahçe'den Marco Asensio kararı! O rakamın altına satılmayacak

İspanyol yıldız, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 14 asist kaydetti.

Fenerbahçe'den Marco Asensio kararı! O rakamın altına satılmayacak

Asensio geçen sezon çok iyi bir performans sergileyerek takımının en etkili isimleri arasında yer aldı.

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