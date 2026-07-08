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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın orta sahası Liverpool'dan gelecek! Transferde dev rakipler mevcut

Galatasaray'ın orta sahası Liverpool'dan gelecek! Transferde dev rakipler mevcut

Galatasaray için İngiliz basınından sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Liverpool'daki o ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 15:57
Galatasaray'ın orta sahası Liverpool'dan gelecek! Transferde dev rakipler mevcut

Son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'ın orta sahası Liverpool'dan gelecek! Transferde dev rakipler mevcut

Şu ana kadar sessiz bir transfer dönemi geçiren Cimbom, henüz herhangi bir futbolcuyla anlaşma sağlamadı.

Galatasaray'ın orta sahası Liverpool'dan gelecek! Transferde dev rakipler mevcut

Listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, yeni hafta itibariyle transferde gaza bastı.

Galatasaray'ın orta sahası Liverpool'dan gelecek! Transferde dev rakipler mevcut

UEFA Şampiyonlar Ligi için daha güçlü bir kadro oluşturmak isteyen yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine orta saha takviyesi için temaslarını sıklaştırdı.

Galatasaray'ın orta sahası Liverpool'dan gelecek! Transferde dev rakipler mevcut

Bu doğrultuda Aslan'ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen flaş bir ismin transferi için harekete geçtiği öğrenildi.

Galatasaray'ın orta sahası Liverpool'dan gelecek! Transferde dev rakipler mevcut

Liverpoolecho'da yer alan habere göre; Galatasaray, 25 yaşındaki orta saha Curtis Jones'u transfer etmek isteyen takımlar arasında yer alıyor.

Galatasaray'ın orta sahası Liverpool'dan gelecek! Transferde dev rakipler mevcut

Haberde; sarı kırmızılıların yanı sıra Inter ve Nottingham Forest kulüplerinin de İngiliz futbolcunun transferinde devrede oldukları kaydedildi.

Galatasaray'ın orta sahası Liverpool'dan gelecek! Transferde dev rakipler mevcut

Öte yandan Liverpool ile 1 yıl sözleşmesi kalan Jones'un, İngiliz ekibinden ayrılmaya yakın olduğu vurgulandı.

Galatasaray'ın orta sahası Liverpool'dan gelecek! Transferde dev rakipler mevcut

GEÇEN SEZON 49 MAÇA ÇIKTI!

Curtis Jones geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla toplam 49 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray'ın orta sahası Liverpool'dan gelecek! Transferde dev rakipler mevcut

Başarılı orta saha bu maçlarda 3 gol ve 3 asistle oynadı. Jones'un güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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