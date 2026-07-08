Galatasaray'ın orta sahası Liverpool'dan gelecek! Transferde dev rakipler mevcut
Galatasaray için İngiliz basınından sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Liverpool'daki o ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 15:57
UEFA Şampiyonlar Ligi için daha güçlü bir kadro oluşturmak isteyen yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine orta saha takviyesi için temaslarını sıklaştırdı.
Bu doğrultuda Aslan'ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen flaş bir ismin transferi için harekete geçtiği öğrenildi.
Liverpoolecho'da yer alan habere göre; Galatasaray, 25 yaşındaki orta saha Curtis Jones'u transfer etmek isteyen takımlar arasında yer alıyor.
Haberde; sarı kırmızılıların yanı sıra Inter ve Nottingham Forest kulüplerinin de İngiliz futbolcunun transferinde devrede oldukları kaydedildi.
Öte yandan Liverpool ile 1 yıl sözleşmesi kalan Jones'un, İngiliz ekibinden ayrılmaya yakın olduğu vurgulandı.
GEÇEN SEZON 49 MAÇA ÇIKTI!
Curtis Jones geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla toplam 49 karşılaşmada görev aldı.
Başarılı orta saha bu maçlarda 3 gol ve 3 asistle oynadı. Jones'un güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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