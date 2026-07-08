Kocaelispor yeni sezona Riva'da hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Yeşil-siyahlı futbol takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına 17 Temmuz'a kadar Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam edecek.

Kocaelispor'da yeni transferler Onurcan Piri, Emir Ortakaya ve Tanguy Zoukrou'nun da arasında yer aldığı 6 futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transferinden duyduğu mutluluğu dile getiren kaleci Onurcan Piri, "Görüştüğüm birkaç kulüp vardı. Kocaelispor aradığında tüm görüşmeler bitti. Kocaelispor'un taraftarının gücünü ve ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyorum. Bunun farkındayım. Her şey için hazırım. Takımda ortam güzel. Hocamızın yaklaşımı ve oyuncuların çalışması gayet iyi. Hocam şans verdiği takdirde Kocaelispor için elimden gelenin fazlasını yapmaya hazırım. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur." ifadelerini kullandı.

EMİR ORTAKAYA: UMARIM BEKLEDİĞİM ÇIKIŞI YAPABİLİRİM

İki sezon aranın ardından yeniden Kocaelispor'a transfer olan 22 yaşındaki stoper Emir Ortakaya, "Tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Hislerimi tarif edemiyorum. Burada çok güzel günlerim geçti. İnşallah ilk dönemimden daha güzel bir dönem geçiririm. Taraftarı çok özledim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Sanki hep buradaymışım da takım değişmiş gibi hissediyorum. Hiç yabancılık çekmedim. Geçen sezon ilk yarıda Eyüpspor'da iyi bir çıkış yakalamıştım. Çaykur Rizespor serüveni çok iyi geçmedi. Yanıma tecrübelerimi alıp devam ediyorum. Umarım beklediğim çıkışı yapabilirim. Kendime inanıyorum, umarım beklentileri karşılayıp taraftarları çok mutlu ederiz." şeklinde konuştu.

İsviçre ekibi Young Boys'tan kiralık olarak kadroya dahil edilen 23 yaşındaki Fransız stoper Tanguy Zoukrou, "Burada olmayı istedim. Kocaelispor'a transfer olmaktan dolayı mutluyum." dedi.

TAYFUR BİNGÖL: FUTBOLU KOCAELİSPOR'DA BIRAKMAK İSTİYORUM

Yeşil-siyahlı ekibin 33 yaşındaki futbolcusu Tayfur Bingöl, yeni sezon öncesi heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Geçen sezon 15 gol sözü vermiştim. 5 golün yanı sıra asistlerle ve çok da gol kaçırarak maalesef tamamlayamadım. Hedefimi hala devam ettirmek istiyorum. Bu sezon aynı şekilde 15 gol ve hızlı bir başlangıç yapıp taraftarı coşturarak güzel bir sezon geçirmek istiyorum." diye görüş belirtti.

Transfer teklifleriyle ilgili de konuşan Tayfur, "Arayanlara beni rahatsız etmemelerini söyledim. Tek konsantrasyonum Kocaelispor. Hiçbir takımı düşünmüyorum. Futbolu Kocaelispor'da bırakmak istiyorum. Taraftarla çok iyi bir bağ yakaladık. Onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

SERHAT ÖZTAŞDELEN: ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ

Kocaelispor'un 21 yaşındaki file bekçisi Serhat Öztaşdelen ise 2026-2027 sezonuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen sezon benim için iyi geçti. Yeni sezonda daha fazlası için elimden geleni yapacağım. Bunun için de çok çalışacağım. Burada uzun yıllar oynamak istiyorum. Burayı çok seviyorum. Onurcan abi çok iyi bir karakter. Onunla rekabete gireceğiz. İnşallah bu sezonu çok iyi şekilde götürürüz. Kamp çok iyi geçiyor. Çok iyi çalışıyoruz. Geçen sezon yeni bir takımdık. Çok zorlandık. Bu sezon herkes birbirini tanıyor. Yeni gelenlerin her gün daha fazla alıştığını söyleyebilirim. Her şey çok iyi gidiyor. İnşallah hepimiz için çok güzel bir sezon olur."

Yeşil-siyahlıların Belçikalı oyuncusu Joseph Nonge ise başarılı bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.