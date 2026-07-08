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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya üzerinden resmi internet sitesinde yapılan bir açıklamayı yayımladı. İşte o açıklama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 22:58
Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"İçinde bulunduğumuz transfer döneminde, kulübümüzü ilgilendiren ve gerçeği yansıtmayan çok sayıda haber ile iddianın bazı medya mecralarında yer aldığı görülmektedir. Bu iddiaların her birine ayrı ayrı cevap verme imkânı bulunmadığından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli hâle gelmiştir.

Kulübümüz, transfer süreçlerini gizlilik ve profesyonellik ilkeleri doğrultusunda yürütmektedir. Resmî anlaşma sağlanmadan hiçbir transfere ilişkin açıklama yapılmamakta; Yönetim Kurulumuz veya çalışanlarımız tarafından hiçbir basın mensubuna ya da medya kuruluşuna önceden bilgi paylaşılmamaktadır. Transfer süreçlerine ilişkin tüm resmî açıklamalar yalnızca kulübümüzün iletişim kanalları aracılığıyla yapılmaktadır.

Buna rağmen, hiçbir görüşme gerçekleştirmediğimiz çok sayıda futbolcu hakkında kulübümüzün temas kurduğu yönünde haberler yapılmakta; futbolcular için ev bakıldığı, kira sözleşmesi yapıldığı veya kulübümüz adına teminat mektubu talep edildiği gibi tamamen gerçek dışı iddialar ortaya atılmaktadır.

Bir kez daha açıkça ifade etmek isteriz ki; mevcut Yönetim Kurulumuz döneminde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek hiçbir transfer sürecinde futbolcular adına ev kiralanması, kira sözleşmesi yapılması veya ev sunumu gibi uygulamalar söz konusu değildir.

Transfer gündemimizde yer almayan çok sayıda ismin hiçbir somut dayanak olmaksızın kulübümüzle ilişkilendirilmesini, yalnızca izlenme ve etkileşim amacı taşıyan dezenformasyon faaliyetleri olarak değerlendiriyoruz.

Kulübümüz, transfer çalışmalarını kurumsal bir anlayış ve titizlikle sürdürmektedir. Süreçler tamamlandığında gerekli bilgilendirme, her zaman olduğu gibi yalnızca resmî iletişim kanallarımız aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kamuoyunun, kulübümüzün resmî açıklamaları dışında yer alan spekülatif haber ve iddialara itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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