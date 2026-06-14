Fildişi Sahili-Ekvador maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. E Grubu 2. maçında Fildişi Sahili ile Ekvador karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

FİLDİŞİ SAHİLİ-EKVADOR MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Fildişi Sahili: Fofana, Doue, Singo, Agbadou, Konan, Fofana, Kessie, Toure, Pepe, Diomande, Wahi

Ekvador: Galindez, Minda, Ordonez, Pacho, Hincapie, Vite, Caicedo, Franco, Plata, Yeboah, Valencia

FİLDİŞİ SAHİLİ-EKVADOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fildişi Sahili-Ekvador maçı TSİ 02.00'da başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.