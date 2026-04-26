Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası dikkat çeken şarkı!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya geldi. Mücadeleden sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından RAMS Park'ta ezeli rakipleri için 'Fener ağlama' şarkısı çalındı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı. Skorborda ağlayan kanarya görseliyle birlikte 'Fener ağlama' müziği çalındı.