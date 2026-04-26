Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları'ndan derbi sonrası çarpıcı açıklama! Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 23:34 Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli camiada Ertan Torunoğulları çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... Galatasaray

İŞTE TORUNOĞULLARI'NIN SÖZLERİ:

Sakın ha sezonu herkese hayırlı olsun. Biz yönetim olarak, takım olarak bazı kararlar alacağız. Bu kararları alırken de en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Bunu sizlerle, kamuoyu ile paylaşacağız. Tekrar söylüyorum. Sakın ha sezonu herkese hayırlı olsun.