Ziraat Türkiye Kupası
Domenico Tedesco: İyi olduklarını kabul etmeliyiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 22:58 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2026 23:01
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide lider Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, RAMS Park'taki mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli kulübün Teknik Direktörü Domenico Tedesco, mücadelenin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

"ÇILGINCA BİR DURUM"

"Aslında maça iyi başladık. Güçlü bir başlangıçtı. İstediğimiz başlangıçtı. Önde pozisyon alıyorduk, geriden oyun kuruyorduk. Maçtan önce onların önde baskı yapacağını söylemiştim ama biz çözümleri bulduk. Penaltı da kazandık, atmamız gerekiyordu, olmadı. Penaltı kaçtıktan sonra bir şeyler kırıldı. İlk gol taçtan geldi. İkinci yarı olanları sindirmek zor. Penaltı aleyhinize, kırmızı kart. Sonra da kendi kalemize gol attık. Sıfır gol çılgınca. Kaçan penaltı var, net pozisyonlar var, karşı karşıya pozisyonlar var."

"İYİ OLDUKLARINI KABUL ETMELİYİZ"

"Galatasaray'ın da iyi olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bu akşam iyi bir rakibe karşı oynadık."

"DAHA ÖNCE DE 7 PUAN FARKI OLMUŞTU"

"Puan farkı 7. Daha önce 7-8 olmuştu sezon içinde. Bizim yapmamız gereken işimize bakmak. Başakşehir maçı var, o maçta Ederson, Mert, Guendouzi olmayacak. Bu sezon birçok maçta çok eksik oynadık. Bu da işimizi zorlaştırdı. Ben artık bir sonraki konuya odaklanacağım."

Ertan Torunoğulları'ndan derbi sonrası tepki!
Guendouzi'den hakem tepkisi!
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Başkan Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun telefonu: Yaşananlar menfur bir eylem
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan art arda F.Bahçe paylaşımları!
G.Saray şampiyonluğa koşuyor!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertan Torunoğulları'ndan derbi sonrası tepki! Ertan Torunoğulları'ndan derbi sonrası tepki! 23:35
Yunus Akgün'den flaş penaltı açıklaması Yunus Akgün'den flaş penaltı açıklaması 23:29
İsmail Yüksek: Dilim varmıyor artık! İsmail Yüksek: Dilim varmıyor artık! 23:26
"F.Bahçe'yi oyunun içine sokmadık!" "F.Bahçe'yi oyunun içine sokmadık!" 23:24
Guendouzi'den hakem tepkisi! Guendouzi'den hakem tepkisi! 23:10
Tedesco: İyi olduklarını kabul etmeliyiz Tedesco: İyi olduklarını kabul etmeliyiz 22:58
Daha Eski
Okan Buruk: O beni rahatsız etti! Okan Buruk: O beni rahatsız etti! 22:49
G.Saray'dan art arda F.Bahçe paylaşımları! G.Saray'dan art arda F.Bahçe paylaşımları! 22:35
Sneijder'den derbi paylaşımı! Sneijder'den derbi paylaşımı! 22:32
Derbide sinirler gerildi! Osimhen ve Mert Müldür... Derbide sinirler gerildi! Osimhen ve Mert Müldür... 22:29
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme! 22:14
Derbinin ardından RAMS Park'ta dikkat çeken şarkı! Derbinin ardından RAMS Park'ta dikkat çeken şarkı! 22:11