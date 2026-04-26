Ziraat Türkiye Kupası
Uğurcan Çakır: Fenerbahçe'yi oyunun içine sokmadık!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi sahasında 3-0'lık skorla mağlup ederken sarı-kırmızılıların file bekçisi Uğurcan Çakır, karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 23:24
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi evinde 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli eldiven, "Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi bizdik. Fenerbahçe'yi penaltı hariç oyunun içine sokmadık. Okan Hocam bizi gerçekten çok iyi hazırladı. Çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Net bir galibiyet aldık. Daha farklı bir galibiyet alabilirdik. Aslında transferim biraz uzun sürdü. Burada olduğum için mutluyum. Geçmişe hiç bakmıyorum. Burada yaşadıklarımdan gurur duyuyorum. Geçmişi konuşmanın anlamı yok." dedi.

MHK eski başkanı açıkladı: F.Bahçe'nin penaltısı...
"Sane'nin yerde kaldığı pozisyonda..."
Guendouzi'den hakem tepkisi!
Tedesco: İyi olduklarını kabul etmeliyiz
"Antrenmandan daha az yorulduk!" "Antrenmandan daha az yorulduk!" 23:54
Ertan Torunoğulları'ndan derbi sonrası tepki! Ertan Torunoğulları'ndan derbi sonrası tepki! 23:35
Yunus Akgün'den flaş penaltı açıklaması Yunus Akgün'den flaş penaltı açıklaması 23:29
İsmail Yüksek: Dilim varmıyor artık! İsmail Yüksek: Dilim varmıyor artık! 23:26
"F.Bahçe'yi oyunun içine sokmadık!" "F.Bahçe'yi oyunun içine sokmadık!" 23:24
Guendouzi'den hakem tepkisi! Guendouzi'den hakem tepkisi! 23:10
Daha Eski
Tedesco: İyi olduklarını kabul etmeliyiz Tedesco: İyi olduklarını kabul etmeliyiz 22:58
Okan Buruk: O beni rahatsız etti! Okan Buruk: O beni rahatsız etti! 22:49
G.Saray'dan art arda F.Bahçe paylaşımları! G.Saray'dan art arda F.Bahçe paylaşımları! 22:35
Sneijder'den derbi paylaşımı! Sneijder'den derbi paylaşımı! 22:32
Derbide sinirler gerildi! Osimhen ve Mert Müldür... Derbide sinirler gerildi! Osimhen ve Mert Müldür... 22:29
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme! 22:14