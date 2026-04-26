Galatasaray'da Okan Buruk: O beni rahatsız etti!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 22:50 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2026 22:57
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Cimbom karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Bu bizim yapımızda olan bir şey, hep söylüyorum. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde, iç saha maçlarında... Tek maça odaklandığımızda bizim için çok farklı bir şey oluyor. Şampiyonlar Ligi ile birlikte ligi götürmek çok zor. Bu hafta tek maça odaklanınca... Kupa maçı tabii ki vardı ama tüm 11'i değiştirmiştim. O yüzden hep önde oynadık. 1-0 sonrası 2. yarıya başlarken de önde oynamak istedik.

Bu hatayı Kadıköy'de yapmıştık ilk yarı. Sizin de eksik olmanız, koruma duygusu yaratıyor ama maç başından sonuna kadar çok istedik. Allah da karşılığını verdi. Bir şey bitmedi. Daha şampiyon olmadık. Samsun'a gideceğiz. Bence şampiyon olmadık. Şampiyonluk gibi kutlama oldu burada, o beni rahatsız etti. Daha 3 maç var. İnşallah en kısa zamanda şampiyon oluruz.

Birinci beklentimiz, 3 orta saha bekliyordum. 3 orta saha beklentim vardı Fenerbahçe'den. 4-2-3-1, Talisca'nın ikinci forvet gibi olduğu sistemle oynadılar. Oyun kurmamız çok rahat oldu.

Topa rahat sahip olduk. Geçiş oyununu biliyorduk. Her pozisyonda uzun top denediler. Penaltı pozisyonunda kontra presi kırdılar ve araya 1 top yedik. Baskımızı her zaman gösterdik onun dışında.

Rakibimiz çok iyi tanıyoruz. Mental olarak da fiziksel olarak da çok büyük üstünlük kurduk.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
