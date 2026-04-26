İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne oldu. RAMS Park'ta kıran kırana geçen mücadelede 90 dakikanın sonunda gülen taraf 3-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu. Ligin bitmesine sayılı hafta kala taraftarlar, maçın ardından Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın kalan maçlarını merak ediyor. İşte iki ezeli rakibin kalan 3 haftada karşılaşacağı rakipler...
İŞTE F.BAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
Fenerbahçe-RAMS Başakşehir
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe
Fenerbahçe-ikas Eyüpspor
İŞTE G.SARAY'IN KALAN MAÇLARI
Samsunspor-Galatasaray
Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor
Kasımpaşa-Galatasaray