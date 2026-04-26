İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'de zirvede Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki kıran kırana yarış sürerken taraftarlar, iki takımın kalan haftalardaki maçlarını merak ediyor. İşte şampiyonluk geri sayımında iki ezeli rakibin kalan maçları...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne oldu. RAMS Park'ta kıran kırana geçen mücadelede 90 dakikanın sonunda gülen taraf 3-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu. Ligin bitmesine sayılı hafta kala taraftarlar, maçın ardından Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın kalan maçlarını merak ediyor. İşte iki ezeli rakibin kalan 3 haftada karşılaşacağı rakipler...

İŞTE F.BAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe-RAMS Başakşehir

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor

İŞTE G.SARAY'IN KALAN MAÇLARI

Samsunspor-Galatasaray

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor

Kasımpaşa-Galatasaray

G.Saray şampiyonluğa koşuyor!
F.Bahçe'ye şok! Ederson kırmızı gördü
DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
