İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne oldu. RAMS Park'ta kıran kırana geçen mücadelede 90 dakikanın sonunda gülen taraf 3-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu. Ligin bitmesine sayılı hafta kala taraftarlar, maçın ardından Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın kalan maçlarını merak ediyor. İşte iki ezeli rakibin kalan 3 haftada karşılaşacağı rakipler...

İŞTE F.BAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe-RAMS Başakşehir

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor

İŞTE G.SARAY'IN KALAN MAÇLARI

Samsunspor-Galatasaray

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor

Kasımpaşa-Galatasaray