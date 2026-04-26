Fenerbahçe'ye şok! Ederson kırmızı gördü

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken anlar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıları kazandığı penaltının ardından kaleye geçmeyi reddeden Ederson 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Yasin Kol'a tepki gösterdiği anlarda Ederson'u takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Tecrübeli kaleci o anlarda sahadan uzun bir süre çıkmayarak öfkeli davranışlarını sürdürdü.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

NOT: Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

SİNİRİNİ VAR MONİTÖRÜNDEN ÇIKARDI

Ederson'un kenara gelirken öfkesinin sürdüğü görüntülendi. Brezilyalı kaleci, sinirini VAR monitöründen çıkardı.