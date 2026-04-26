Galatasaray'dan penaltı pozisyonu sonrası paylaşımı!

Şampiyonluk için kıran kırana yarış veren Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadelenin 14. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazanırken topun başına geçen Talisca bu önemli fırsatı değerlendiremedi.

7 dakika sonra, dakikalar 21'i gösterdiğinde bu kez Galatasaray penaltı bekledi. Fenerbahçe ceza sahasında Sane'nin yerde kalması sonrası gözler maçın hakemi Yasin Kol'a çevrildi ancak Kol maçı devam ettirdi.

Bu karar sarı kırmızılı oyuncuların ve tribünleri dolduran taraftarların büyük tepkisini topladı.

G.SARAY'DAN PAYLAŞIM

Devam kararı sonrası Galatasaray'ın resmi X hesabından bir paylaşım geldi. yapılan paylaşımda 'Sane'nin düşürülmesinin ardından...' ifadesi dikkat çekti. İşte o paylaşım