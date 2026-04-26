CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan penaltı pozisyonu sonrası paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin 21. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası sarı kırmızılılar penaltı beklerken karar devam oldu. Sarı kırmızılı futbolcuların tepkisini toplayan bu karar sonrası G.Saray'dan paylaşım geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 21:09
Şampiyonluk için kıran kırana yarış veren Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadelenin 14. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazanırken topun başına geçen Talisca bu önemli fırsatı değerlendiremedi.

7 dakika sonra, dakikalar 21'i gösterdiğinde bu kez Galatasaray penaltı bekledi. Fenerbahçe ceza sahasında Sane'nin yerde kalması sonrası gözler maçın hakemi Yasin Kol'a çevrildi ancak Kol maçı devam ettirdi.

Bu karar sarı kırmızılı oyuncuların ve tribünleri dolduran taraftarların büyük tepkisini topladı.

G.SARAY'DAN PAYLAŞIM

Devam kararı sonrası Galatasaray'ın resmi X hesabından bir paylaşım geldi. yapılan paylaşımda 'Sane'nin düşürülmesinin ardından...' ifadesi dikkat çekti. İşte o paylaşım

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
