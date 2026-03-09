CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kadınlar Günü Özel Golf Turnuvası Kemer Country Club'da düzenlendi!

Kadınlar Günü Özel Golf Turnuvası Kemer Country Club’da düzenlendi!

Kemer Country Club'da 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen golf turnuvasına 60 golfçü katıldı. 15 takımın mücadele ettiği organizasyonda dereceye giren isimler belli oldu. İşte detaylar...

Golf Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 11:22
Kadınlar Günü Özel Golf Turnuvası Kemer Country Club’da düzenlendi!

Kemer Country Club, 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlediği golf turnuvasını kulüp golfçülerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Kadınların hayatın her alanındaki başarılarını sporda da sahaya taşıdığı turnuvaya Kemer Country Club'dan toplam 60 golfçü (15 takım) katıldı. Gün boyunca sahada hem rekabet hem de keyif dolu anlar yaşanırken, golfçüler Kadınlar Günü'nün anlamını birlikte paylaşma fırsatı buldu.

Turnuva sonunda 8 Mart Pazar günü saat 18.00'de düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Çağla Metin, turnuvaya katılan tüm golfçülere gösterdikleri performans ve katkıları için teşekkür etti.

SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE:

1'inci Takım: Mesude Evliyazade - Ahmet Bağ - Gönül Bağ - Erol Ulusoy

2'nci Takım: Zafer Demirtaş - Ali Suat Yalçınkaya - Oğuz Memigüven - Nigar Kuddusi

3'üncü Takım: İlker Manavbaşı - Serkan Ermanlı - Damla Ermanlı - Turgay Dönmez

Gross 1'inci Takım: Zafer Türkoğlu - Elif Türkoğlu - Alpin Albayrak - Mehmet Kazan.

