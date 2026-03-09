CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Fatih Tekke'den maç öncesi sakatlık sözleri! "Bizim için büyük eksik"

Fatih Tekke'den maç öncesi sakatlık sözleri! "Bizim için büyük eksik"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Zecorner Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 19:35 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 19:39
Fatih Tekke'den maç öncesi sakatlık sözleri! "Bizim için büyük eksik"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Zecorner Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"Kayserispor'un yeni bir teknik direktörü var. Bugün gösterecekleri reaksiyon onlar için önemli olacak. Kiminle oynadığınızdan ziyade nasıl oynadığınız önemli. Biz kendi oyunumuzun tekrarını yaptık ve her şeyi çalıştık. Bu tür maçların zorluğu yüksek. Biz de yolumuza devam etmek için bu maçı geçmemiz lazım."

"Tim yok. Büyük eksik bizim için. Benji aynı şekilde. O da aynı sakatlıktan dolayı yok. Hemen hemen aynı sakatlıktan dolayı Okay var ama bizimle. Zubkov yeni katıldı. Yeni bir teknik direktörleri var. İkinci maçı. Düşme hattının etrafındalar. Burada gösterecekleri reaksiyon çok önemli."

Zecorner Kayserispor-Trabzonspor | CANLI
Tedesco'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
DİĞER
Şarkıcı Keremcem mutfağa girdi! Kedisiyle yaptığı paylaşıma beğeni yağdı...
Başkan Erdoğan'dan düşürülen ikinci İran füzesi hakkında net mesaj: "Yanlışta ısrar ve inat edilmemeli"
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i
Buruk'tan UEFA'nın kararına tepki!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool Engelli Taraftarlar Derneği'nden G.Saray'a teşekkür! Liverpool Engelli Taraftarlar Derneği'nden G.Saray'a teşekkür! 18:33
Kocaelispor İstanbul'dan 3 puanla döndü! Kocaelispor İstanbul'dan 3 puanla döndü! 17:57
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:20
Liverpool'un İstanbul kafilesinde 5 futbolcu yok! Liverpool'un İstanbul kafilesinde 5 futbolcu yok! 16:41
Golf Turnuvası'nda şampiyon Murray! Golf Turnuvası'nda şampiyon Murray! 16:23
Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i 16:14
Daha Eski
Arda Güler'den akıl dolu hareket! Arda Güler'den akıl dolu hareket! 16:08
Eyüpspor-Kocaelispor | CANLI Eyüpspor-Kocaelispor | CANLI 15:54
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! 15:39
Ömer Faruk Yurtseven'den double-double! Ömer Faruk Yurtseven'den double-double! 15:30
Fenerbahçeli Oosterwolde'den gündem olan cevap! Fenerbahçeli Oosterwolde'den gündem olan cevap! 15:26
Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! 15:23