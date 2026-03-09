CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak olan Liverpool, İstanbul kafilesini açıkladı. İngiliz ekibinde 5 isim kadroda yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 16:42 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 17:12
Liverpool'un İstanbul kafilesi belli oldu! İşte Galatasaray'a karşı oynayamayacak isimler

Galatasaray, 10 Mart Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u ağırlayacak. İngiliz ekibi İstanbul kafilesini açıkladı.

Liverpool'da Brezilyalı kaleci Alisson Becker kadroda yer almadı. Tecrübeli kaleci sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek. Alisson, bu sezon daha önce oynanan Galatasaray maçında da sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı. Liverpool'da Alisson Becker dışında, Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak da Galatasaray maçı kadrosunda yer almıyor.

İŞTE LIVERPOOL'UN İSTANBUL KADROSU

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
