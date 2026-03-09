Liverpool'un İstanbul kafilesi belli oldu! İşte Galatasaray'a karşı oynayamayacak isimler

Galatasaray, 10 Mart Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u ağırlayacak. İngiliz ekibi İstanbul kafilesini açıkladı.

Liverpool'da Brezilyalı kaleci Alisson Becker kadroda yer almadı. Tecrübeli kaleci sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek. Alisson, bu sezon daha önce oynanan Galatasaray maçında da sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı. Liverpool'da Alisson Becker dışında, Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak da Galatasaray maçı kadrosunda yer almıyor.

İŞTE LIVERPOOL'UN İSTANBUL KADROSU