Corendon Alanyaspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Süper Lig 25. hafta mücadelesi, 9 Mart 2026 Pazartesi günü Alanyaspor ve Gençlerbirliği arasında gerçekleşiyor. Corendon Alanyaspor, kendi sahasında oynayacağı kritik karşılaşmada saat 20.00'de Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de puanını artırarak üst sıralarda yer alma hedefini sürdürürken, Gençlerbirliği ise deplasmanda sürpriz puanlar elde ederek ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Ligin son haftalarına girilirken, her iki takım için de bu karşılaşma büyük önem taşıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Elia, Janvier, Makouta, Hwang, Mounie.

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ricardo, Goutas, Zuzek, Pedro, Thalisson, Dele-Bashiru, Veresanovic, Göktan, Traore, Metehan, Koita.

Corendon Alanyaspor Gençlerbirliği maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CORENDON ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ALANYASPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports kanalında canlı yayınlanıyor. Corendon Alanyaspor-Gençlerbirliği maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.