CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Corendon Alanyaspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Corendon Alanyaspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında başkent temsilcisi Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Alt sıralardan uzaklaşmak ve orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen iki ekibin zorlu randevusunu haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 19:49
Corendon Alanyaspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Süper Lig 25. hafta mücadelesi, 9 Mart 2026 Pazartesi günü Alanyaspor ve Gençlerbirliği arasında gerçekleşiyor. Corendon Alanyaspor, kendi sahasında oynayacağı kritik karşılaşmada saat 20.00'de Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de puanını artırarak üst sıralarda yer alma hedefini sürdürürken, Gençlerbirliği ise deplasmanda sürpriz puanlar elde ederek ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Ligin son haftalarına girilirken, her iki takım için de bu karşılaşma büyük önem taşıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Elia, Janvier, Makouta, Hwang, Mounie.

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ricardo, Goutas, Zuzek, Pedro, Thalisson, Dele-Bashiru, Veresanovic, Göktan, Traore, Metehan, Koita.

Corendon Alanyaspor Gençlerbirliği maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CORENDON ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 25. hafta mücadelesi, 9 Mart 2026 Pazartesi günü (bu akşam) Alanyaspor ve Gençlerbirliği arasında oynanıyor.

ALANYASPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports kanalında canlı yayınlanıyor. Corendon Alanyaspor-Gençlerbirliği maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
Tedesco'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
DİĞER
Ünlü şarkıcı Çelik'ten kalpleri ısıtan itiraf! "6 gün boyunca oradaydım..."
Başkan Erdoğan'dan düşürülen ikinci İran füzesi hakkında net mesaj: "Yanlışta ısrar ve inat edilmemeli"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liverpool'un İstanbul kafilesinde 5 futbolcu yok!
Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool Engelli Taraftarlar Derneği'nden G.Saray'a teşekkür! Liverpool Engelli Taraftarlar Derneği'nden G.Saray'a teşekkür! 18:33
Kocaelispor İstanbul'dan 3 puanla döndü! Kocaelispor İstanbul'dan 3 puanla döndü! 17:57
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:20
Liverpool'un İstanbul kafilesinde 5 futbolcu yok! Liverpool'un İstanbul kafilesinde 5 futbolcu yok! 16:41
Golf Turnuvası'nda şampiyon Murray! Golf Turnuvası'nda şampiyon Murray! 16:23
Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i 16:14
Daha Eski
Arda Güler'den akıl dolu hareket! Arda Güler'den akıl dolu hareket! 16:08
Eyüpspor-Kocaelispor | CANLI Eyüpspor-Kocaelispor | CANLI 15:54
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! 15:39
Ömer Faruk Yurtseven'den double-double! Ömer Faruk Yurtseven'den double-double! 15:30
Fenerbahçeli Oosterwolde'den gündem olan cevap! Fenerbahçeli Oosterwolde'den gündem olan cevap! 15:26
Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! 15:23