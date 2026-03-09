CANLI SKOR ANA SAYFA
Liverpool Engelli Taraftarlar Derneği'nden Galatasaray'a teşekkür paylaşımı!

Liverpool Engelli Taraftarlar Derneği'nden Galatasaray'a teşekkür paylaşımı!

Liverpool Engelli Taraftarlar Derneği, RAMS Park Stadı'nda düzenleme yapan Galatasaray Kulübüne sosyal medyadan teşekkür etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 18:33
Liverpool Engelli Taraftarlar Derneği'nden Galatasaray'a teşekkür paylaşımı!

Liverpool Engelli Taraftarlar Derneği, RAMS Park Stadı'nda düzenleme yapan Galatasaray Kulübüne teşekkür etti.

Derneğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Eylül ayındaki son ziyaretimizde birkaç sorun yaşamıştık, ancak Galatasaray bu sorunları gidermekle kalmadı, beklentilerimizi de aştı. Galatasaray, Liverpool ve UEFA'ya olağanüstü iş birliği için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.

