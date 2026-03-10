CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'tan stoper operasyonu! Sergen Yalçın'ın talebi...

Beşiktaş'tan stoper operasyonu! Sergen Yalçın'ın talebi...

Beşiktaş gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı. Siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın’ın Agbadou ayarında bir savunmacı istemesinin ardından transfer listesini güncelledi. Bu doğrultuda Tottenham Hotspur’da forma giyen Kevin Danso ile Fulham’ın stoperi Issa Diop siyah-beyazlıların radarına girdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 06:50
Beşiktaş'tan stoper operasyonu! Sergen Yalçın'ın talebi...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem stoper... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimden Agbadou kalitesinde bir savunmacı talep ettiği ve bu gelişme sonrası görüşmelere başlayan Siyah-Beyazlı kurmayların da iki isim üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Rotasını İngiltere'ye çeviren Siyah- Beyazlılar'ın Tottenham forması giyen Kevin Danso ve Fulham'da top koşturan Issa Diop'u gündemine aldığı öğrenildi. Yönetimin iki oyuncu için temaslara başladığı ve sezon sonu iki isim için teklif yapılabileceği de gelen bilgiler arasında. Tottenham'ın 27 yaşındaki Avusturyalı stoperi Danso bu sezon İngiliz ekibiyle 25 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncunun kontratı 2030'da sona erecek. 29 yaşındaki Fransız savunmacı Diop ise bu sezon 15 maçta sahaya çıktı. Deneyimli ismin sözleşmesi 2027'de bitecek.

SON DAKİKA
